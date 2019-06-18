ВТБ и Росатом заключили соглашение о намерении по финансированию перспективных проектов Госкорпорации «Росатом»

18.06.2019 11:40 83

Соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным и Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и предусматривает развитие стратегического делового партнерства в области финансирования проектирования и сооружения инновационных энергоблоков атомных станций большой и малой мощности, разработки новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем и других областей атомной энергетики.

Андрей Костин подчеркнул, что группа ВТБ внимательно следит за успехами Госкорпорации «Росатом» на российском и международном рынках и готова на постоянной основе оказывать содействие в реализации самых амбициозных проектов, способствуя тем самым развитию одной из высокотехнологичных отраслей промышленности Российской Федерации.

В свою очередь Алексей Лихачев отметил: «У Росатома в стадии проработки находится целый ряд проектов инновационных энергоблоков средней и малой мощности. На наш взгляд, это одно из самых перспективных направлений развития атомной энергетики в мире. Уверен, что финансовое сотрудничество с ВТБ будет способствовать успешной реализации данных проектов в России и за рубежом».

Для справки:

Госкорпорация «Росатом» объединяет более 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот.

Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей генерирующей компанией в России и обеспечивает 18,7% выработки электроэнергии в стране.

Росатом занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий.

Для справки:

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки. Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах. Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru