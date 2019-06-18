ВТБ и Росатом заключили соглашение о намерении по финансированию перспективных проектов Госкорпорации «Росатом»

Соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным и Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и предусматривает развитие стратегического делового партнерства в области финансирования проектирования и сооружения инновационных энергоблоков атомных станций большой и малой мощности, разработки новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем и других областей атомной энергетики.
Андрей Костин подчеркнул, что группа ВТБ внимательно следит за успехами Госкорпорации «Росатом» на российском и международном рынках и готова на постоянной основе оказывать содействие в реализации самых амбициозных проектов, способствуя тем самым развитию одной из высокотехнологичных отраслей промышленности Российской Федерации.
В свою очередь Алексей Лихачев отметил: «У Росатома в стадии проработки находится целый ряд проектов инновационных энергоблоков средней и малой мощности. На наш взгляд, это одно из самых перспективных направлений развития атомной энергетики в мире. Уверен, что финансовое сотрудничество с ВТБ будет способствовать успешной реализации данных проектов в России и за рубежом».
Для справки:
Госкорпорация «Росатом» объединяет более 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот.
Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей генерирующей компанией в России и обеспечивает 18,7% выработки электроэнергии в стране.
Росатом занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий.
Для справки:
Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки. Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах. Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
Реклама
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: