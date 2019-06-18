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ВТБ развивает сотрудничество с FM Logistic

18.06.2019 11:36 0 77
ВТБ развивает сотрудничество с FM Logistic

7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «БАТИ ЮГ» (входит в группу компаний FM Logistic Франция) Жиль Фор подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать проекты группы компаний на территории Московской области и в других регионах России.

В рамках соглашения банк поддерживает строительство логистического комплекса в Ногинском районе и предоставляет финансирование для ведения текущей деятельности компаний группы.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: «Мы работаем с FM Logistic с 2018 года. Компания вносит значительный вклад в развитие товаропотоков, глобальных цепей поставок и логистической инфраструктуры в 14 регионах России, включая Московскую область. При нашей поддержке предприятие уже реализовало проекты в трех районах Московской области. Мы будем рады оказать содействие реализации дальнейших инициатив группы».

«В России мы работаем 25 лет, здесь уже открыто шесть наших складов общей площадью более 450 тыс. кв. метров. ВТБ является одним из основных наших партнеров в развитии логистического бизнеса. Уверены, что при поддержке такого банка мы сможем реализовать дальнейшие цели по расширению деятельности», - прокомментировал генеральный директор ООО «БАТИ ЮГ» Жиль Фор.

Для справки:

FM Logistic Россия – один из лидеров российского логистического рынка. Компания предоставляет полный комплекс услуг по управлению цепочкой поставок, таких как складирование, перевозки всеми видами транспорта, упаковка и расфасовка, таможенное оформление. Количество складских площадей FM Logistic Россия насчитывает более 770 тыс. м2. Штат компании в России – более 8 000 человек.


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