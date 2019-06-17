ВТБ развивает сотрудничество с РЖД

В рамках Санкт-Петербургского Экономического Форума банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «РЖД». Подписи под документом поставили первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Михайлов Вадим Валерьевич.
Соглашение определяет принципы дальнейшего развития сотрудничества в различных направлениях, включая финансирование текущей деятельности компании для реализации долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года.
Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, отметил: «ВТБ успешно работает с ОАО «РЖД» уже долгие годы. Банк поддерживает многие проекты компании как в России так и за рубежом. Уверен, что наше взаимовыгодное сотрудничество позволит компании осуществлять масштабные социально-значимые проекты».
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Реклама
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: