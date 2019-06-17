В рамках ПМЭФ-2019 ВТБ Капитал Инвестиции и Почта Банк подписали договор об оказании клиентам Почта Банка брокерского обслуживания в банке ВТБ, в том числе возможности совершать операции с Облигациями федерального займа (ОФЗ-н) в дистанционных каналах Поч

ВТБ Капитал Инвестиции и Почта Банк развивают инвестиционные онлайн-сервисы
Пользователи мобильного и интернет-приложений смогут осуществлять все операции с облигациями дистанционно, без посещения отделения, благодаря удаленному открытию брокерских счетов ВТБ для клиентов Почта Банка. Функционал был разработан на основе новейшей технологии API по открытию и регистрации брокерского счета онлайн. Все документы формируются в электронном виде и подписываются клиентом простой электронной подписью, что гарантирует безопасность и существенно экономит время. ВТБ Капитал Инвестиции и Почта Банк первыми в банковском секторе договорились об ее использовании в рамках своего партнерства.
Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, прокомментировал: «В прошлом году мы заявили о начале сотрудничества сПочта Банком, предложив клиентам широкий перечень наших продуктов. Сегодня мы рады сообщить о расширении линейки инвестиционных услуг за счет дистанционного открытия брокерских счетов в ВТБ. Предоставление качественного и удобного сервиса без посещения офиса является для нас ключевой задачей в рамках реализации диджитал-стратегии бизнеса. Уверен, клиенты Почта Банка по достоинству оценят новый и удобный способ инвестиции накоплений».
С запуском продаж ОФЗ-н Почта Банк расширяет линейку инвестиционных продуктов для клиентов. Уже сейчас в мобильном приложении банка можно дистанционно размещать денежные средства в ПИФы ВТБ Капитал Управление Инвестициями.
«Я уверен, что привлекательность инвестиционных продуктов и, в частности, облигаций федерального займа, будет только расти вместе с уровнем финансовой грамотности населения. Наша миссия – сделать банковские услуги максимально доступными в любом уголке страны. Оплачивать счета за ЖКХ и пополнять баланс мобильного телефона нажатием нескольких кнопок – уже привычное дело, а ещё несколько лет казалось, что это передовые технологии. Вскоре мы предложим через «Почта Банк Онлайн» инвестировать в облигации и получать от этого доход, таким образом расширив возможности клиента управлять своими финансами, в какой бы точке страны он ни находился», – отметил президент – председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.
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