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ВТБ Капитал Инвестиции и Московская биржа развивают сотрудничество для повышения финансовой грамотности населения

17.06.2019 11:31 0 74
ВТБ Капитал Инвестиции и Московская биржа развивают сотрудничество для повышения финансовой грамотности населения

ВТБ Капитал Инвестиции и Московская биржа в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом партнерстве с целью создания комфортной среды для развития финансовой культуры населения. В официальной церемонии приняли участие Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ, и Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи. 

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в реализации программы повышения финансовой грамотности населения, а также образовательных и других проектов, направленных на увеличение числа частных инвесторов на российском рынке. 

Одним из стратегических действий в этом направлении станет главное ежегодное городское мероприятие о личных инвестициях – Ярмарка финансовых решений FINFAIR, которое в этом году пройдет в третий раз. Организатором мероприятия является Московская биржа при поддержке Правительства Москвы, Министерства финансов и Банка России. ВТБ Капитал Инвестиции выступает генеральным партнером.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировал: «Формирование инвестиционной культуры населения является важным фактором развития экономических рынков и, как следствие, эффективной экономики. Эта культура состоит в знании финансовых основ и принципов работы продуктов, понимании имеющихся инвестиционных возможностей и способности ими распорядиться, а также доверии к институтам, которые оказывают данные услуги. Одним из основополагающих элементов развития является доступность информации, а также простота и прозрачность сервисов. Сегодня технологии позволяют финансовым услугам быть ближе и удобнее к клиентам. А совместные образовательные инициативы ключевых участников отрасли помогут формировать правильную информационную среду». 

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи сказал: «Мы третий год подряд организуем масштабное городское мероприятие – Ярмарку финансовых решений FINFAIR. Это уникальная площадка, объединяющая всех, кто занимается развитием финансового рынка, и на которой потенциальные инвесторы могут получить знания о всех возможностях и многообразии финансовых инструментов. Наши совместные с участниками рынка и регуляторами усилия по развитию финансовой культуры, формированию ответственного отношения к сбережению, повышению информированности о продуктах и услугах финансового рынка уже приносят свои результаты. Количество частных инвесторов ежемесячно увеличивается на 100 тыс. человек и уже превысило 2,5 млн. Важно, чтобы массовый инвестор, приобретая успешный опыт работы на бирже, становился долгосрочным инвестором».


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