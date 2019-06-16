Состоялось годовое Общее собрание акционеров ВТБ по итогам 2018 года

5 июня 2019 года в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге под председательством Сергея Дубинина состоялось годовое Общее собрание акционеров банка ВТБ. На собрании присутствовали 2348 акционеров и представителей акционеров банка, в том числе 740 очно.Число участников собрания выросло на 46% по сравнению с прошлым годом.
В собрании акционеров также приняли участие члены Правления и Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, представители аудитораи Консультационного совета акционеров.
Мероприятие транслировалось через интернет в онлайн режиме на сайте банка ВТБ www.vtb.ru. Для удобства акционеров в ходе собрания была задействована система электронного голосования.
В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 14 вопросам повестки дня:
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров банка ВТБ будут опубликованы в установленные законодательством сроки.
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