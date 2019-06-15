ВТБ продлевает промо-вклад «Время роста»

15.06.2019 11:25 97

Банк ВТБ продлевает действие промо-вклада «Время роста», максимальная доходность по которому достигает 7,4%. Предложение доступно как для клиентов, имеющих сбережения в банке, так и для новых вкладчиков.

Промо-вклад «Время роста» с максимальной ставкой 7,25% годовых с учетом капитализации можно открыть до 30 июня 2019 года включительно в любом розничном отделении ВТБ. Также есть возможность самостоятельно открыть «Время роста онлайн» в мобильном и интернет-банке. В этом случае максимальная ставка составит 7,4% годовых с учетом капитализации.

Минимальная сумма по вкладу составляет 30 тысяч рублей. Начисленные проценты выплачиваются намастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по выбору вкладчика. Вклад можно открыть в рублях на срок 180, 380 и 1080 дней. Пополнение и снятие не предусмотрены. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.

«Сезонные предложения традиционно вызывают повышенный спрос у клиентов. Промо-вклад «Время роста» был успешно внедрен в линейку банковских продуктов в начале этого года и вызвал повышенный интерес как у новых, так и у действующих клиентов ВТБ.Также мы наблюдаем тенденцию к увеличению интереса вкладчиков в дистанционных каналах, поэтому на особых условиях предложен промо-вклад «Время роста онлайн», по которому можно получить повышенный доход», - отмечает Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.