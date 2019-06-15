ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Арсенал Недвижимость»

ВТБ кредитует ГК «Арсенал-Недвижимость» в размере 3,1 млрд рублей сроком на три года с использованием эскроу-счетов. Заемные средства предоставляются в рамках проектного финансирования строительства трех новых корпусов жилого комплекса «Энфилд» со всей сопутствующей инфраструктурой в Ленинградской области.
Общая площадь объекта составит более 20 тыс. кв. м. Сдача корпусов запланирована, начиная с четвертого квартала 2020 года.
«ВТБ уже много лет сотрудничает «ГК «Арсенал-Недвижимость». Мы принимали участие в финансировании строительства первых двух корпусов жилого комплекса «Энфилд» и сейчас готовы предоставить кредитные средства на дальнейшую реализацию проекта. Отрадно, что наши клиенты уже поддерживают такую систему финансирования, демонстрируя полную готовность к работе по новым правилам», − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.
«В условиях законодательных изменений мы особо ценим развитие эффективного сотрудничества с ВТБ. Оно позволяет нам успешно реализовывать проекты и обеспечивать сдачу возводимых объектов в срок», − подчеркнул генеральный директор ГК «Арсенал-Недвижимость» Арсений Лаптев.
Для справки:
ГК «Арсенал Недвижимость» основана в 1997 году. За время работы построено точно в срок 532 000 кв. м жилья, 31 жилой дом, 12 144 квартиры, 7 детских садов, школа. На сегодняшний момент группа компаний ведет одновременное строительство четырех жилых кварталов — это 14 домов, социальные объекты, элементы благоустройства и помещения коммерческого назначения.
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