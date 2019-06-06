МегаФон внедрит цифровые решения в Калужской области

06.06.2019 15:47 138

В рамках Петербургского международного экономического форума МегаФон подписал соглашения о сотрудничестве с представителями администрации Калужской области. Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии и развитий цифровой экономики региона. Передовые решения МегаФона коснутся различных сфер общественной жизни Калужского региона: городского транспорта, медицины, образования, социальной и инвестиционной сфер и туризма.

Соглашение подписали генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Стороны договорились о сотрудничестве с целью совершенствования телеком-инфраструктуры и внедрения инновационных проектов, которые решают важные социально-экономические задачи региона и закладывают фундамент для его дальнейшего развития в рамках государственной программы по цифровизации.

«Неотъемлемой частью развития цифровой экономики становится развитие «Умных городов». МегаФон обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации крупных таких высокотехнологичных проектов. Наша цель - стать ключевым партнером государства в развитии «Умного города», - говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, - Сегодня мы подписали соглашения о развитии цифровой экономики в Калужской области. Это значит, что сеть по-настоящему умных городов становится шире, а развернутая телекоммуникационная инфраструктура, внедрение промышленного интернета вещей и создание комплексных аналитических систем позволят повысить комфорт и безопасность жителей России».

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил: «Подписанное соглашение о сотрудничестве с компанией «МегаФон» открывает возможности для долгосрочного взаимодействия в сфере развития цифровой экономики региона и необходимой для этого инфраструктуры. Для нас это важно, поскольку мы нацелены на постоянное совершенствование условий для ведения бизнеса в регионе и привлечению к сотрудничеству еще больше новых деловых партнеров».

МегаФон как активный участник АНО «Цифровая экономика» уже ведет работу по развитию инновационных решений в нескольких регионах России.

Умный детский сад – это 3 детских сада Псковской области оборудованные системой видеонаблюдения на домофонах. Камера распознает лица родителей и могут передавать информацию о незнакомцах. Всего в каждом саду установлено по 18 видеокамер, 10 из которых предназначены для внутреннего наблюдения. В одном из классов сада, в котором будут проводить занятия для дошкольников (5-6 лет), появятся по 10 планшетов (+1 учительский), специально для которых была разработана программа «Старт», направленная на развитие логики. Контент для программы разработан совместно с профессиональными педагогами на базе института повышения квалификации педагогов Псковской области. В среднем, в детских садах формируется по 4 группы детей такого возраста. Так, порядка 100 детей в год смогут заниматься по этой программе и качественно подготовиться к школе.

Умные светофоры позволяют снизить загруженность дорог – отрегулировать частоту включения сигналов в зависимости от плотности потока. Для городского пассажирского транспорта возможно организовать приоритетный проезд через перекрестки. Умный светофор позволяет сократить время нахождения трамваев на светофорах и минимизировать неудобства для остальных участников дорожного движения. Подобный проект был реализован в Тюмени.

МегаФон разработал платформу экологического мониторинга, автоматизирующую сбор данных о состоянии окружающей среды, централизованную обработку и анализ этих данных в целях оперативного реагирования на экологические инциденты и дальнейшего реагирования. Цифровой продукт МегаФона даёт возможность руководству промышленных предприятий контролировать выбросы в атмосферный воздух на своих объектах в целях реализации требований действующего законодательства. Органы государственной власти субъектов смогут в режиме реального времени анализировать качество атмосферного воздуха в населённых пунктах. Кроме того, платформа экомониторинга может использоваться и в качестве решения по контролю микроклимата закрытых помещений, обеспечивая соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм.

***

ПАО «МегаФон» - всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 2018 г. компания обслуживала интересы более 76,9млн абонентов.