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Чемпионы всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»

04.06.2019 14:24 0 134
Чемпионы всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»

Москва, 04 июня 2019 года. В Сочи определились победители XV Открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Турнир ежегодно проводится компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза. Главным призом для юных чемпионов стала путевка в летний лагерь  футбольного клуба «Барселоны».

Финальные игры соревнований «Будущее зависит от тебя» проходили с 27 по 30 мая на стадионе «Планета Чемпионов» в Сочи и собрали 18 команд юношей и девушек в возрасте от 10 до 15 лет из 15 регионов России и из Республики Таджикистан. В торжественной церемонии награждения приняли участие представители соорганизаторов и партнеров мероприятия – Разинский Александр, главный специалист отдела детско-юношеского футбола Российского футбольного союза и Денис Никитин, директор по региональному развитию МегаФона. Победителем в старшей возрастной группе стала команда «Интер» из Оренбургской области, в младшей группе – «Цумада» из Республики Дагестан. Главным призом для юных чемпионов станет путевка в летний лагерь футбольногоклуба «Барселоны».

- Турнир «Будущее зависит от тебя» очень важен для нас, так как он, в первую очередь, нацелен на раскрытие талантов детей-сирот. Каждый год мы уделяем большое внимание подготовке и проведению мероприятий проекта. Соревнования, как региональные этапы, так и финальные игры, дают возможность участникам показать свои спортивные навыки, командную слаженную работу. Для некоторых команд участие в турнире становится настоящим вызовом, другие задают тон всем остальным участникам, но, в любом случае, каждому есть к чему стремиться. В этом году сотрудники МегаФона на мастер-классах помогли ребятам потренировать навыки публичного выступления, продемонстрировать творческие способности, умение слышать и договариваться. Турнир позволяет участникам раскрыть свой потенциал, ведь они находятся в нестандартных для себя условиях, а для взрослых это хорошая возможность увидеть детей совершенно с другой стороны,- говорит Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон».

Дни соревнований получились очень активными и веселыми: каждый день ребят ждала развлекательная и образовательная программа. Во время экскурсии на стадион «Фишт» дети познакомились с инженерами МегаФона, которые рассказали, как строились коммуникации для Олимпийских игр и как обеспечить связью и интернетом болельщиков.

В один из дней команда МегаФона подготовила интерактивную игру «Цифровой мир начинается с тебя», где сотрудники рассказывали о цифровых решениях компании, а также о том, как создаются рекламные кампании. Объединившись в команды, юные футболисты проявили свою креативность и подумали над новыми идеями, которые могут быть полезны для достижения спортивных результатов: умные бутсы, браслет на ногу, посылающий сигналы от тренера игроку, встроенный чип и другие умные устройства, помогающие отслеживать состояние здоровья спортсмена.

На профориентационном вечере команды в игровой форме «примеряли» профессии из спортивной индустрии: комментировали матчи, делали интервью со спортсменом, разбирали игровой момент и выносили свое решение в качестве арбитра, учились оказывать первую помощь.

Вернувшись домой ребята смогут продолжить изучать мир профессии на портале naprimerku.ru, где представлены более 60 видов занятости из различных профессиональных сфер.

И все-таки главным событием для воспитанников детских домов и интернатов оставались финальные игры. Каждый день ребята играли в полную силу, показывали красивый футбол и желание стать чемпионами. В младшей группе «Цумада» из Дагестана заняла первое место, выиграв у «Тотема» из Красноярска со счетом 3:2.

- Впечатления очень хорошие, ребята довольны своей игрой. Несмотря на то, что сначала игра немного не складывалась, все закончилось хорошо – команда собралась и показала себя на других играх также отлично, как на тренировках. Все, что дети здесь получили, они возьмут с собой, они нашли себе новых друзей. Главное, что у детей появился стимул – выйти и показать себя, что они могут, т.к. у нас нет других возможностей выехать куда-то, - говорит Исаев Магомедапанди, тренер команды «Цумада».

У старших юношей в финале между оренбургским «Интером» и брянской «Юностью» все складывалось намного сложнее. «Интер» лидировал в первом тайме со счетом 2:0, но ребята из «Юности» сравняли счет во втором. Игра получилась очень напряжённой и закончилась со счётом 3:3. Определить победителя помогла серия послематчевых пенальти. Получилось настоящее испытание для вратарей! Рахматуллин Рустам стал лучшим в старшей группе, он и принес «Интеру» победу.

- К этому турниру мы готовились целый год. Была проделана большая работа. Наш вратарь справедливо стал лучшим голкипером матча в старшей группе. Рустам тащил все игры! И в нападении мы были самыми лучшими и активными. Все ребята молодцы. И мы отработали так, как и планировали, - заявляет Тимур Бикбов, тренер команды «Интер».

- Нам помогла выиграть вера в себя. Мы чувствовали свою силу и знали, что можем. И показали это! Еще помогло то, что за нас болел Оренбург и наш Дом детства. Мы ощущали их поддержку. И теперь я точно знаю, чтобы побеждать, надо побольше тренироваться и не пропускать тренировки, - говорит Сергей Герасёв, защитник, команда «Интер».

Теперь мальчишек-чемпионов из «Интера» и «Цумады» ждет поездка в футбольный лагерь знаменитого клуба «Барселона» в Сочи.

Призовая тройка (младшая возрастная группа):

1. ЦУМАДА, МКОУ «Интернат Сирот», Республика Дагестан

2. ТОТЕМ, «Красноярский детский дом №1», Красноярский край

3. ЗАБАЙКАЛЕЦ, Читинский Центр помощи детям  им. В.Н.   Подгорбунского,

Забайкальский край

Призовая тройка (старшая возрастная группа):

  1. ИНТЕР, «Дом детства», Оренбургская область
  2. ЮНОСТЬ, Брянская областная школа-интернат имени героя России А.А.Титова»
  3. СОДЕЙСТВИЕ, Центр содействия семейному устройству г. Уссурийска» Приморский край

Индивидуальные награды. Лучшие из лучших:

  • Лучший вратарь (младшая группа): КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ (ЗАБАЙКАЛЕЦ)
  • Лучший вратарь (старшая группа): РАХМАТУЛЛИН РУСТАМ (ИНТЕР)
  • Лучший защитник (младшая группа): ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ ВЛАДИМИР (ТОТЕМ)
  • Лучший защитник (старшая группа): НИКОНОВ ДМИТРИЙ (ИНТЕР)
  • Лучший нападающий (младшая группа): СИТАЛО АНДРЕЙ (ШКИД)
  • Лучший нападающий (старшая группа): ЛЕВОЧКИН ДАНИЛА (ЮНОСТЬ)
  • Лучший игрок (младшая группа): МАГОМЕДОВ ИСЛАМ (ЦУМАДА)
  • Лучший игрок (старшая группа): ЗУБАЧЕВ ВЛАДИСЛАВ (ИНТЕР)

О проекте «Будущее зависит от тебя»:

«Будущее зависит от тебя» —самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. За 15 лет в нем приняли участие более 3,5 тысяч команд из 140 городов России. Фондом «Измени одну жизнь» было создано более 2740 видеоанкет об участниках турнира и более 630 из них обрели новую семью.

Официальный сайт Соревнований: http://football.megafon.ru/

ПАО «МегаФон»  - всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 2018 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.


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