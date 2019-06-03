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Продажи онлайн-касс «Ростелекома» выросли в преддверии 1 июля

03.06.2019 13:58 0 56
Продажи онлайн-касс «Ростелекома» выросли в преддверии 1 июля

«Ростелеком» отметил рост продаж онлайн-касс в Центральном федеральном округе в мае, несмотря на поправки, принятые Госдумой РФ 23 мая к ФЗ-54. Переход на новую контрольно-кассовую технику (ККТ) в России поэтапно идёт уже три года, и к 1 июля его должны совершить бизнесмены, работающие по ЕНВД или на патенте с привлечением наёмных работников. Чтобы не подпасть под санкции ФНС, также придется поторопиться организациям и индивидуальным предпринимателям, которые ранее выдавали бланки строгой отчетности (БСО). Например, транспортным компаниям, продающим билеты через водителей или кондукторов, и вендингу[1] без наемных работников.

Изменения к закону предусматривают отсрочку перехода на онлайн-ККТ до 1 июля 2021 года для отдельных категорий малого бизнеса. Но эта отсрочка распространяется только на ИП, которые продают товары исключительно собственного производства и работают без наемных сотрудников. То есть на индивидуальных предпринимателей, которые, например, сами вяжут или шьют изделия, пекут пироги и плюшки и сами же их продают.

Александр Яресько, директор Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«По данным ФНС, до 1 июля 2019 года на новые кассы должные перейти около 700 тысяч бизнесменов. И, конечно, у всех свои запросы. Поэтому «Ростелеком» предлагает два варианта услуги «Онлайн-касса». Это простая надёжная кнопочная касса Элвес-МФ с минимальным набором функций и смарт-терминал АТОЛ SIGMA7 с расширенным функционалом и облачным личным кабинетом. Оба этих решения можно купить в рассрочку на 12 месяцев. А если ещё и успеть зарегистрировать оборудование в ФНС до 1 июля 2019 года, можно получить налоговый вычет до 18 000 рублей».

В решение SIGMA7 от «Ростелекома» входит терминал на базе Android с удобным кассовым приложением для одного из трех типов бизнеса: торговля, еда или услуги. Смарт-касса имеет интуитивно понятный интерфейс, что позволяет начать работу с оборудованием сразу после распаковки. Кроме того, решение дополнено облачным личным кабинетом  руководителя, фискальным накопителем и годовым договором на обслуживание у Оператора фискальных данных. В личном кабинете (ЛК) отражаются ключевые показатели бизнеса. ЛК позволяет управлять бизнес-процессами удаленно и принимать решения на основании анализа собранной кассой статистики.

Доступны три отличных по цене и функционалу тарифных плана: «Старт», «Развитие» и «Бизнес». Подписка оплачивается один раз в год. Обновление программного обеспечения и прошивок ККТ входит в стоимость услуги: она не содержит скрытых платежей. Также доступны опции доставки и настройки оборудования.

Подробности о продукте «Онлайн-касса» можно узнать в офисах продаж «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2019 года составила 78,7 млрд руб., OIBDA достигла 26,4 млрд руб. (33,5% от выручки), чистая прибыль – 5,6 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

 

[1] Розничная торговля через автоматы


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