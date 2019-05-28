Пользователи «Велобайка» совершили 10 млн поездок

Более 10 млн поездок совершили пользователи городского проката «Велобайк» с момента его запуска в 2013 году. Проект реализует Правительство Москвы при поддержке банка ВТБ.
За первый месяц проката в этом сезоне пользователи уже совершили 905 тысяч поездок. Это на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года. Москвичи и гости столицы приобрели более 29,7 тысяч сезонных абонементов (рост по сравнению с 2018 годом составил 20%), 146 тысяч - суточных и 6,2 тысяч - абонементов на месяц.
Среднее количество поездок в выходные дни в этом году достигает 40 тысяч. Рекордное число прокатов – 47,7 тысяч – зафиксировано 19 мая, в день проведения «Весеннего московского велофестиваля».
Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Еще десять лет назад было сложно представить, что прокат велосипедов будет настолько популярен в Москве. Сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря Правительству Москвы и банку ВТБ, велосипед навсегда получил прописку в нашем городе. Мы будем рады продолжить работу по популяризации здорового образа жизни и готовы расширять присутствие «Велобайка» в новых районах Москвы».
Информация обо всех пунктах велопроката доступна на сайте velobike.ru и в мобильном приложении. В частности, при нажатии на конкретную точку в режиме реального времени можно узнать о количестве свободных велосипедов и замков на данной станции.
Сезон работы велопроката был открыт в столице 20 апреля и традиционно продлится до 31 октября.
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