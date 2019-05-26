ВТБ стал лучшим банком по торговому финансированию в Восточной Европе

Банк ВТБ в очередной раз признан лучшим банком по торговому и экспортному финансированию в Восточной Европе по итогам 2018 года по версии авторитетного международного издания Global Trade Review (GTR).
В номинации участвовали крупнейшие международные банки. Критериями отбора были объем и география реализованных сделок, инновационный подход к бизнесу, участие в стратегически значимых проектах.
ВТБ обладает уникальным опытом в сфере обслуживания торговых сделок, что обеспечивает индивидуальный подход и предложение передовых и наиболее выгодных решений для клиентов банка. В 2018 году банк реализовал сделки торгового финансирования в более чем 40 странах с компаниями из всех основных отраслей экономики. Партнерами ВТБ выступили более 100 международных финансовых институтов и банков.
Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, отметил: «Поддержка внешнеторговой деятельности наших клиентов является одним из приоритетных направлений бизнеса. Неоднократное признание международного профессионального сообщества в качестве лидера данного направления подчеркивает достижения группы в области финансирования экспортно-импортных операций. Постоянно совершенствуясь и следуя тенденциям рынка, мы предлагаем инновационные решения для наших клиентов, которые работают на международных рынках».
Ежегодные награды GTR отмечают ведущих игроков в сфере торгового и экспортного финансирования, сырьевых операций, цепочки поставок и финтех-отрасли.
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