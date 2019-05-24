ВТБ Капитал занял лидирующие позиции на европейском рынке ипотечных ценных бумаг

По данным Bloomberg ВТБ Капитал вошел в десятку лидеров по организации сделок с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью, в Европе. Рэнкинг основан на объеме реализованных сделок с начала 2019 года. В течение этого периода ВТБ Капитал осуществил транзакции объемом порядка €1 млрд, что позволило обойти такие глобальные банки, как HSBC, Lloyds, BNP Paribas и RBS, и стать единственным российским банком в рэнкинге.
Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал, сказал: «ВТБ Капитал – ведущий игрок на российском секьюритизационном рынке. Мы принимаем активное участие в развитии этой отрасли, расширении использования секьюритизационных инструментов и инвесторской базы, занимаемся маркетмейкингом, вносим предложения по улучшению законодательной среды, которая должна способствовать росту объемов рынка. С начала 2019 года была зарегистрирована эмиссия ипотечных бумаг в объеме 73 млрд руб и в течение года ожидаем ряд новых выпусков в рамках «Фабрики ИЦБ». Все это позволяет нам сохранять лидерство в данном сегменте и занимать ведущие позиции не только на российском, но и на европейском рынке».
Помимо секьюритизации ипотечных кредитов ВТБ Капитал работает над сделками с другими классами активов, включая потребкредиты, секьюритизацию коммерческой недвижимости, а также планирует пилотный выпуск ИЦБ для инвесторов-физических лиц.
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