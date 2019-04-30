Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

30.04.2019 16:32 72

В апреле 2019 года количество абонентов тарифа «Игровой» от «Ростелекома» в Калужской области превысило 2,6 тысячи, основная доля из которых – жители Калуги, Малоярославца и Обнинска. Скоростной интернет от цифрового провайдера многим из них позволяет побеждать не только в играх за домашним компьютером на досуге, но и в официальных турнирах.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«С тарифом «Игровой» любители онлайн-игр получают надежный быстрый интернет и уникальные игровые бонусы. «Ростелеком» всегда на вашей стороне: эксклюзивная техника, опции для быстрой прокачки и прочие подарки значительно увеличат шансы на победу. Но высокая скорость и игровые преимущества – не главное. За счёт прямого подключения к серверам на платформах Wargaming, Warface и 4Game мы обеспечиваем пониженное время отклика игровых серверов, что очень важно в батальных моментах. И этот значительный плюс нашего предложения оценили уже две с половиной тысячи калужских геймеров».

Степан Кошелев, президент федерации компьютерного спорта города Калуги и Калужской области:

«Мы давно сотрудничаем с «Ростелекомом». Поддержка цифрового провайдера всегда весома, и она сыграла важную роль в реализации таких мероприятий как чемпионат Калужской области по киберспорту, трансляции The International в Калуге на протяжении трех лет и многих других наших проектов. Отличный интернет на турнирах и «плюшки» для победителей в виде спецпредложений – уже традиция. А для геймеров провайдер создал виртуальную экосистему, в которой им намного проще побеждать».

С опцией Warface геймеры получают доступ к премиальному оружию, а также десять игровых кредитов на счёт ежедневно. Опция Wargaming открывает единый премиум-аккаунт для игр «World of …», а также эксклюзивное вооружение: эксклюзивный танк Т-44-100 (Р) VIII уровня, разработанный специально для абонентов «Ростелекома», премиум самолет VII уровня Яковлев Як-3Т и премиум-крейсер VI уровня «Адмирал Макаров». С опцией «Фогейм» (4Game) игроки получают больше опыта для быстрой прокачки персонажа в играх Aion, Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное «Интерактивное ТВ», более 1 млн пользователей мобильной связи.

В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.