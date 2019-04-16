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Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»

16.04.2019 17:00 0 87
Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»

«Ростелеком Здоровье» — это мобильное приложение и сайт с быстрым доступом к онлайн-консультациям терапевтов в круглосуточном режиме и профильных специалистов по предварительной записи. Новый цифровой сервис «Ростелеком» запускает в пилотную эксплуатацию в партнерстве с ООО «Мобильные Медицинские Технологии» (ММТ).

Онлайн-консультации предоставляют врачи лучших клиник Москвы и Санкт-Петербурга — НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, ГНЦ «Институт иммунологии и аллергологии», ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ, Медицинского научного центра «МедБиоСпектр», Медико-генетического центра Genotek и др.

«Клиенты нашего нового сервиса без поездок в поликлинику и очередей, в любом удобном формате, например, с помощью чата или видеозвонка, могут оперативно связаться с врачом. Причем неважно, какой это день (будний или выходной), какое время суток и где находится пользователь. Достаточно иметь доступ в интернет и подать заявку через мобильное приложение или сайт сервиса — врач ответит в течение трех минут. Сервис предлагает удобные индивидуальные или семейные программы, чтобы подписчик мог в режиме онлайн заботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

В настоящее время пользователям предлагаются три программы. «Домашний доктор» (индивидуальная) и «Семейный доктор» (три человека) рассчитаны на 3 или 12 месяцев, включают неограниченное количество обращений к дежурному врачу и ряд консультаций узкопрофильных специалистов. Подписка «Личный эксперт» (индивидуальная) подразумевает углубленную работу с профильными врачами.

«Мы создаем комфортные условия для общения с врачом и предоставляем пользователям возможность оценить полезность удаленных консультаций, — говорит генеральный директор и сооснователь ММТ Денис Юдчиц. — На сегодняшний день более 80% обращений в сервис решаются в онлайн-режиме. Широкий спектр компетенций позволяет пользователю получить консультации редких специалистов, узнать «второе мнение», подготовиться к плановым медицинским вмешательствам. В команде сервиса 180 врачей высокой квалификации по более чем 60 медицинским направлениям».

Воспользоваться сервисом «Ростелеком Здоровье» можно с помощью сайта www.rt.ru/zdorovye или одноименного мобильного приложения, доступного для устройств с операционными системами Android и iOS. В специальном разделе «Врачи» размещена исчерпывающая информация об образовании и квалификации каждого специалиста.

«Наша компания продолжает развивать экосистему сервисов, которые призваны решить максимум задач человека и семьи. Мы предлагаем новые цифровые сервисы в партнерстве с ведущими российскими компаниями, которые обладают уникальной экспертизой и опытом. Считаем, что будущее за бизнесом, основанным на партнерстве. «Ростелеком» открыт к сотрудничеству, готов делиться своими ресурсами и инфраструктурой, чтобы совместный бизнес добивался успеха и привлекал новых клиентов», — подчеркнул директор офиса перспективных цифровых продуктов «Ростелекома» Кирилл Брылёв.

 

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (12,0 млн семей) и платного телевидения (10,1 млн семей, из них 5,2 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,2 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

* * *

«Мобильные медицинские технологии» — ведущий российский разработчик и провайдер телемедицинских сервисов. Объединяет разработчиков ПО, федеральные государственные и коммерческие лечебно-профилактические учреждения России, практикующих врачей и смежных специалистов. Телемедицинские проекты компании предоставляют возможность круглосуточно консультироваться с педиатрами, терапевтами и узкопрофильными специалистами. В проектах компании участвует более 180 врачей 60 медицинских специальностей.


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