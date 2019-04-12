Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Пятница, 12 апреля
$ 64.40 0.34
72.66 0.29
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости компаний

Калужане доверили свою безопасность «Ростелекому»

12.04.2019 10:46 0 54
Калужане доверили свою безопасность «Ростелекому»

Сервисом «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» за год воспользовались жители более 800 домохозяйств в Калужской области. С момента старта услуги в компании отмечают устойчивый рост спроса на неё среди жителей как Калуги, так и районных центров. Система очень проста в установке: разместить и активировать камеру абонент легко может самостоятельно, а доступ к видеопотоку возможен через компьютер или мобильное приложение. Все записи с камер по закрытому каналу попадают в защищенное облако «Ростелекома», где хранятся от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы помогаем удаленно присмотреть за теми, о ком вы тревожитесь: детьми, пожилыми родственниками дома или, например, на даче. Наше «Видеонаблюдение» незаменимо везде, где нужно следить за безопасностью – это и частный дом, и загородный коттедж, и городская квартира, и парковка, и детская площадка. Думаю, именно простота и доступность сервиса стали причиной устойчивого роста его популярности. Кроме того, мы постоянно совершенствуем сетевую инфраструктуру в регионе, и к весне 2019 года «Видеонаблюдением» от «Ростелекома» могли воспользоваться уже более 80% жителей Калужской области».

В комплект коробочного OTT-решения[1] «Видеонаблюдение» от ведущего цифрового провайдера входит цифровая видеокамера высокого разрешения, оснащённая инфракрасной подсветкой и датчиками звука и движения. Доступны камеры как для внутреннего, так и для внешнего размещения. Для работы оборудованию необходим доступ в интернет.

До 31 июля 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услуги «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.

 

[1] OTT (Over the Top) – метод предоставления услуг онлайн: в данном случае видеотрансляция с камеры ведётся по каналам связи любого провайдера.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: ростелеком
Народные новости
64 0
Шоколадка
455 1
turumburumpurum
1410 2
Alefandr

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 13 апреля, 14:00
Тотальный диктант
Калуга
пт 19 апреля, 09:30
Фестиваль старинной музыки
Калуга
вт 16 апреля, 14:00
Мастер классы в рамках акции "Весенняя неделя добра"
Дом мастеров
сб 20 апреля, 16:00
Библионочь «Театр и книга»
Библиотека им. В.Г. Белинского

Для детей

сб 13 апреля, 11:00
Спектакль «Принцесса Лазурной горы»
Калужский театр кукол
сб 13 апреля, 13:00
Большие секреты для маленьких театралов
Калужский областной драматический театр
вс 14 апреля, 14:00
«Инопланетный космический корабль»
Красная Звезда
пн 15 апреля, 11:00
Фестиваль детских хореографических коллективов "Импульс"
Малинники, ДК

Концерты

пт 12 апреля, 19:00
Группа "САДко". "Я нарисую дом"
Арена КТЗ, ДК
пт 12 апреля, 19:30
Концерт аргентинского танго-дуэта La Melincu
Villagio
сб 13 апреля, 15:00
Концерт «Европейский романтизм в музыке и живописи»
Калужский музей изобразительных искусств
сб 13 апреля, 17:00
«У меня есть тайна…» Ольга Петрова и Сергей Шафраненко
Дом музыки

Кино

Таких событий пока нет
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Газэнергобанк запустил обновленную версию интернет-банка и мобильного приложения.

04 апр 2019 12:50
Новости компаний

Калужане доверили свою безопасность «Ростелекому»

«Ростелеком» приглашает на семейный IT-марафон 2019

Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»

«Ростелеком» развернул Wi-Fi в отделениях «Газэнергобанка» в Калужской области

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Ничего не поменялось
 258
Стало хуже
 225
Стало лучше
 19
Не знаю, не обращал внимания
 38
Всего проголосовало: 540
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

Куда вложить 1 000 000 рублей чтобы заработать - ТОП 9 способов

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама