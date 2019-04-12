Калужане доверили свою безопасность «Ростелекому»

12.04.2019 10:46 54

Сервисом «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» за год воспользовались жители более 800 домохозяйств в Калужской области. С момента старта услуги в компании отмечают устойчивый рост спроса на неё среди жителей как Калуги, так и районных центров. Система очень проста в установке: разместить и активировать камеру абонент легко может самостоятельно, а доступ к видеопотоку возможен через компьютер или мобильное приложение. Все записи с камер по закрытому каналу попадают в защищенное облако «Ростелекома», где хранятся от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы помогаем удаленно присмотреть за теми, о ком вы тревожитесь: детьми, пожилыми родственниками дома или, например, на даче. Наше «Видеонаблюдение» незаменимо везде, где нужно следить за безопасностью – это и частный дом, и загородный коттедж, и городская квартира, и парковка, и детская площадка. Думаю, именно простота и доступность сервиса стали причиной устойчивого роста его популярности. Кроме того, мы постоянно совершенствуем сетевую инфраструктуру в регионе, и к весне 2019 года «Видеонаблюдением» от «Ростелекома» могли воспользоваться уже более 80% жителей Калужской области».

В комплект коробочного OTT-решения[1] «Видеонаблюдение» от ведущего цифрового провайдера входит цифровая видеокамера высокого разрешения, оснащённая инфракрасной подсветкой и датчиками звука и движения. Доступны камеры как для внутреннего, так и для внешнего размещения. Для работы оборудованию необходим доступ в интернет.

До 31 июля 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услуги «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.