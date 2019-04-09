«Ростелеком» развернул Wi-Fi в отделениях «Газэнергобанка» в Калужской области

09.04.2019 11:30 65

«Ростелеком» завершил работы по развёртыванию сетей Wi-Fi для «Газэнергобанка» в Калуге и области. Теперь посетители 19 отделений финансовой организации в регионе могут, после несложной процедуры авторизации, бесплатно воспользоваться скоростным выходом в сеть. Цифровой провайдер реализовал проект на базе своего стандартного продукта «Управляемый Wi-Fi» для бизнеса.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В прошлом и нынешнем году сервис «Управляемый Wi-Fi» в регионе показывает устойчивый рост популярности. Для калужского бизнеса мы установили уже более тысячи точек беспроводного доступа. Только в январе 2019 года авторизацию на них прошли свыше ста тысяч пользователей, которые создали девять с лишним терабайт трафика. Наши партнеры отлично понимают, что гостевой Wi-Fi вскоре станет повсеместным и предпочитают заранее обеспечить посетителей бесплатным доступом в сеть, поскольку его отсутствие всё чаще восприниматься как недостаток».

Сервис «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» – это возможность для компаний обеспечить посетителей беспроводным доступом в интернет с соблюдением всех норм российского законодательства. Услуга предоставляет такие возможности, как управление настройками сети и политиками доступа, формирование приветственной страницы, на которой можно размещать рекламную информацию, сбор статистики и многое другое.

Спектр решений «Ростелекома» для бизнеса способен практически полностью покрыть потребности любой компании в коммуникациях. Национальный цифровой провайдер предлагает комплексные решения, включающие проводной доступ в интернет, услуги мобильной связи, сервис «Виртуальная АТС», интерактивное телевидение и многое другое.