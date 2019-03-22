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Мужчины чаще копят на негосударственную пенсию

22.03.2019 12:07 0 53
Мужчины чаще копят на негосударственную пенсию

ВТБ Пенсионный фонд проанализировал предпочтения своих клиентов, самостоятельно формирующих свою будущую пенсию в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения. Результаты показали, что в 2018 году более половины от общего числа взносов на негосударственную пенсию пришлось на мужчин.

По сравнению с 2017 г. размер среднего счета клиентов, самостоятельно формирующих негосударственную пенсию в Фонде, увеличился на 8%. При этом, величина среднего счета у мужчин на 62% выше, чем у женщин.

За отчетный год количество вкладчиков, которые самостоятельно копят на будущую негосударственную пенсию в ВТБ Пенсионный фонд, выросло на 24%. Больше половины (52%) клиентской базы приходится на людей в возрасте от 30 до 45 лет.

Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Негосударственное пенсионное обеспечение позволяет гражданам самостоятельно сформировать источник будущего дохода и после завершения трудовой деятельности получать две пенсии – государственную и негосударственную. Клиент выбирает комфортные для себя отчисления, которые не влияют на его текущий уровень жизни, но могут стать ощутимой прибавкой к пенсии в будущем. Мы видим, что данный инструмент выбирает и все больше молодых людей – это говорит о том, что они задумываются о своем пенсионном доходе заранее, и что уровень финансовой грамотности населения растет».


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