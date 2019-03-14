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Приложение Wink «Ростелекома» жители ЦФО установили 645 тысяч раз

14.03.2019 12:19 0 71
Приложение Wink «Ростелекома» жители ЦФО установили 645 тысяч раз

Сервис Wink от «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тысяч уникальных пользователей. Жители Калужской области установили приложение 12 тысяч раз. Из них на устройства Smart TV от Samsung – 6 тысяч, ещё 3,6 тысячи – на гаджеты под управлением Android, а третье месте уверенно держат продукты iOS – такой способ выбрали более 800 абонентов Калужского региона.

Приложение Wink ‒ это ОТТ-сервис от «Ростелекома», в котором можно смотреть фильмы и сериалы на любой вкус на любых устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах и устройствах Smart TV. С помощью цифрового решения абоненты могут управлять просмотром, покупать или брать фильмы в аренду, скачивать контент, чтобы посмотреть его позже офлайн.

Дмитрий Ерастов, директор Проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«По данным британских аналитиков[1], наша страна занимает второе место в мире по уровню пиратства. Поэтому мы не просто продаем контент – мы делаем этот процесс удобным, простым, а главное, эмоционально оправданным. Когда дома стоит телевизор с функционалом Smart TV и есть буквально несколько минут, чтобы выбрать фильм и начать просмотр, не хочется ни качать видео, ни думать о качестве картинки, ни смотреть рекламу. Для нашего пользователя основная мотивация выбрать Wink – это, в первую очередь, удобство и экономия времени, а потом уже полностью легальный контент».

Чтобы получить доступ к коллекции Wink, нужно скачать приложение в Google Play, AppStore или через Smart TV и пройти несложную регистрацию. Более подробную информацию можно найти на сайте сервиса или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

* * *

Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

 

[1] Данные британской аналитической компании MUSO из отчёта MUSO`s 2017 Annual Piracy Reports


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