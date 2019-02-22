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«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

22.02.2019 13:08 0 48
«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

В Калужской области стартовала акция «Умный дом: Безопасность (New)» от «Ростелекома». По ее условиям, абоненты могут до 15 августа 2019 года на 12 месяцев бесплатно подключить один из комплектов сервиса «Умный дом»: «Базовый», «Расширенный» или «Управление».

В «Базовый» комплект входят управляющий контроллер, датчики движения и открытия окон и дверей. «Расширенный» дополняется датчиками дыма и протечки, а «Управление» –, включая все вышеперечисленное, умными лампочками и розетками.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Требования к безопасности и комфорту стремительно повышаются изо дня в день. Следовательно, повышается и актуальность сервиса «Умный дом», с помощью которого каждый способен организовать дома полноценную охранно-пожарную сигнализацию. Модульный подход решения позволяет создавать и тонко настраивать систему контроля, максимально отвечающую индивидуальным запросам. А тем, кто еще окончательно не определился с приобретением нашего предложения, мы предлагаем попробовать все возможности «Умного дома» совершенно бесплатно. И не на день или неделю: целый год сервис от «Ростелекома» будет полностью в вашем распоряжении».

Контроллер «Умного дома» позволяет гибко настроить систему, прописать сценарии, организовать удаленный доступ и синхронизировать его работу с мобильным приложением. Система может отслеживать одновременно до 230 датчиков, работающих по технологии Z-Wave[1], снимать с них данные, автоматически передавать на безопасное хранение в центры обработки данных «Ростелекома», а оттуда – в личный кабинет услуги.

Получить подробную информацию об акции или оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте rt.ru или в ближайшем офисе продаж «Ростелекома».

 

[1] Z-Wave – запатентованный беспроводной протокол связи, разработанный для домашней автоматизации, в частности для контроля и управления жилыми и коммерческими объектами. Технология использует маломощные радиочастотные модули, которые встраиваются в бытовую технику, в частности –  в осветительные приборы, устройства контроля доступа, музыкальные центры и бытовую технику.


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