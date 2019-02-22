«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

22.02.2019 09:07 116

«Ростелеком» завершил первый этап работ по энергосервисному контракту в Малоярославце Калужской области. Компания заменила на новые 300 устаревших уличных светильников в ряде микрорайонов города, а до середины 2019 года заменит еще более 1 800. Энергоэффективные светодиодные светильники будут управляться через внедренную «Ростелекомом» автоматизированную систему мониторинга и управления «Умное освещение». Дополнительно, для улучшения освещенности, будут установлены 278 новых светильников по всему районному центру.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша система «Умное освещение» – один из элементов комплексного проекта «Умный город». Богатый функционал решения позволяет эффективно управлять городским освещением, устанавливая режимы работы светильников для разного времени года и суток. Система «Ростелекома» обеспечивает автоматический учёт энергоресурсов, контроль нагрузки, дистанционно отслеживает показания счетчиков. Уверена, энергосервисный проект, уже доказавший свою состоятельность, станет стартовым в череде проектов «Умного города» в Малоярославце».

Руслан Саидов, глава администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»:

«Мы ожидаем, что по окончании всех работ по модернизации освещения город станет еще безопаснее и современнее. Сейчас мы наблюдаем это на тех улицах, где новые светильники уже заработали. Они потребляют гораздо меньше электричества, имеют современный внешний вид и долговечнее прежних. Проект «Ростелекома» позволит городу значительно экономить на освещении, а в дальнейшем высвободит средства на другие направления деятельности по благоустройству».

«Ростелеком» выступает инвестором энергосервисного проекта по модернизации уличного освещения и выполняет весь комплекс работ: от проектирования до воплощения. Таким образом муниципалитет получает готовое решение и его исполнение под ключ.