«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

«Ростелеком» завершил первый этап работ по энергосервисному контракту в Малоярославце Калужской области. Компания заменила на новые 300 устаревших уличных светильников в ряде микрорайонов города, а до середины 2019 года заменит еще более 1 800. Энергоэффективные светодиодные светильники будут управляться через внедренную «Ростелекомом» автоматизированную систему мониторинга и управления «Умное освещение». Дополнительно, для улучшения освещенности, будут установлены 278 новых светильников по всему районному центру.
Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Наша система «Умное освещение» – один из элементов комплексного проекта «Умный город». Богатый функционал решения позволяет эффективно управлять городским освещением, устанавливая режимы работы светильников для разного времени года и суток. Система «Ростелекома» обеспечивает автоматический учёт энергоресурсов, контроль нагрузки, дистанционно отслеживает показания счетчиков. Уверена, энергосервисный проект, уже доказавший свою состоятельность, станет стартовым в череде проектов «Умного города» в Малоярославце».
Руслан Саидов, глава администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»:
«Мы ожидаем, что по окончании всех работ по модернизации освещения город станет еще безопаснее и современнее. Сейчас мы наблюдаем это на тех улицах, где новые светильники уже заработали. Они потребляют гораздо меньше электричества, имеют современный внешний вид и долговечнее прежних. Проект «Ростелекома» позволит городу значительно экономить на освещении, а в дальнейшем высвободит средства на другие направления деятельности по благоустройству».
«Ростелеком» выступает инвестором энергосервисного проекта по модернизации уличного освещения и выполняет весь комплекс работ: от проектирования до воплощения. Таким образом муниципалитет получает готовое решение и его исполнение под ключ.
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