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«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

30.01.2019 11:32 0 57
«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

«Ростелеком» представил новую линейку тарифов мобильной связи «История». Она пришла на смену тарифным планам «Суперсимка», «На всех» и отличается по нескольким параметрам. Например, на одном тарифе реализована возможность подключения до пяти SIM-карт к общему счёту, а на другом объём исходящих вызовов увеличен до 400 минут на любые номера в России. Новые клиенты могут протестировать сотовую связь от «Ростелекома» с 20% скидкой[1].

В рамках «Новой истории» провайдер предлагает абонентам в зависимости от их предпочтений выбрать наиболее подходящий состав тарифа без изменения стоимости абонентской платы. Например, «Новая история. В сети» – это большой объем интернет-трафика, «Новая история. В разговоре» – внушительный пакет минут, а «Новая история. Везде» совмещает в себе оба преимущества. 

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«2019 год «Ростелеком» начинает с новой «Истории». В работе нам встречаются разные клиенты, и у каждого из них свои запросы и потребности, а значит – своя уникальная история. Поэтому наша новая линейка позволяет собрать пакет услуг как конструктор: под нужды конкретного человека или целой семьи. Например, с «Семейной историей» можно подключить до пяти «симок» на один лицевой счёт. Это значит, что больше не придётся следить за тем, чтобы у родных были деньги на балансе: достаточно раз в месяц пополнять счёт, чтобы обеспечить связью всю семью».

Линейка «История» включает четыре основных направления: «Новая история» для пробующих связь от «Ростелекома» впервые, «Целая история» с увеличенным трафиком, «Семейная история» для всей семьи и «Бесконечная история» для активных пользователей интернета. Ранее действующие линейки «Суперсимка» и «На всех» переведены в архив. Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

 

[1]  При переходе в сеть «Ростелеком» на тарифные планы «Семейная история» и «Целая история» в рамках Акции «Добро Пожаловать»


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