Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 25 января
$ 66.00 0.33
75.03 0.36
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости компаний

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

25.01.2019 15:40 0 48
«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

«Ростелеком» предоставил нескольким муниципальным школам Калуги и одному из городских детских садов пилотную версию конструктора сайтов образовательных организаций. Тестовая эксплуатация созданных в конструкторе информационных ресурсов показала их эффективность и интуитивность. Кроме того, школы получили более 200 электронных учебных пособий из «Информационно-библиотечного центра» «Ростелекома».

Согласно федеральному закону 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» все образовательные учреждения страны должны иметь свои сайты, отвечающие целому ряду требований. Решение «Ростелекома» позволяет выполнить все эти условия.

Сайты включают в себя обязательную структуру данных, которую нельзя изменить или удалить. В остальном образовательная организация может подстраивать структуру сайта под свои нужды. Уровень заполнения обязательной части определяется с помощью специальных форм отчетов, что позволяет эффективно контролировать выполнение нормативных требований. Проверка и надзор могут производиться со стороны образовательной организации и управления образования.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Школьный сайт – визитная карточка, лицо учреждения. Он должен быть живым, информативным и интуитивным. Интернет-ресурс любой образовательной организации должен максимально доступно и легко подавать информацию обо всех направлениях работы и при этом соответствовать требованиям закона. Именно такие сайты позволяет создавать конструктор, предлагаемый «Ростелекомом» для системы образования».

Кроме того, несколько муниципальных школ Калуги, которые с сентября 2018 года пользовались учебными пособиями в электронном виде, перешли с режима их тестирования на режим постоянного использования. Школы получили от «Ростелекома» в пользование более 200 электронных учебных пособий для 7-11 классов по ряду предметов. Для доступа к ним цифровой провайдер предоставил школам специальное ПО в версиях для ПК и мобильных устройств. Оцифрованные учебники и иную литературу в электронном виде теперь постоянно используют педагоги и учащиеся школ номер 13 и 14 города Калуги, ещё в двух школах «электронные учебники» применяют в тестовом режиме.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: ростелеком
Народные новости
1266 36
Sony
1618 16
bismark318
1441 7
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 26 января, 10:00
Контактная выставка "Федерация кошек"
Панорама, ТЦ
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 13:00
Настольные ролевые игры
Городской Досуговый центр
ср 30 января, 18:00
"Прафилактика рака, мифы, вопросы", факты
Калуга

Для детей

вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК
вс 27 января, 12:00
«Маленькие истории о больших художниках»
Калужский музей изобразительных искусств
чт 31 января, 10:00
Космодрайв - космический парк
Калуга
пт 08 февраля, 14:00
Тематическая программа для подростков "Белый попугай"
Дубрава, ДК

Концерты

пт 25 января, 18:00
Концерт "Ужель та самая Татьяна"
Дубрава, ДК
пт 25 января, 19:00
"Мы вращаем землю"
Дом музыки
сб 26 января, 17:00
"Шедевры старинной музыки ".
Калужский музей изобразительных искусств
сб 26 января, 20:00
Концерт калужской группы "Aylostera".
Калуга

Кино

Стекло
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
Астрал: Новое измерение
Волки и Овцы: Ход свиньей
Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

Вчера 16:40
Новости компаний

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование

«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи

Шакалы-похоронщики расставили круглосуточные патрули по всей Калуге

Опросы

Уважаемые читатели, а кого бы вы назвали "Мисс КГУ-2019"? Голосуйте за претенденток!

 
 
Дарья Покорная, Филологический факультет
 377
Надежда Орлова, Факультет иностранных языков
 59
Евгения Болтунова, Институт истории и права
 76
Анастасия Митина, Институт социальных отношений
 78
Аполлинария Гришина, Физико-технологический институт
 60
Александра Бандюкова, Институт Психологии
 101
Анна Мосина, Институт Естествознания
 50
Анастасия Петровичева, Институт педагогики.
 64
Всего проголосовало: 865
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Как оформить узкую и длинную кухню?

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама