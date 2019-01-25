«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

25.01.2019 15:40 48

«Ростелеком» предоставил нескольким муниципальным школам Калуги и одному из городских детских садов пилотную версию конструктора сайтов образовательных организаций. Тестовая эксплуатация созданных в конструкторе информационных ресурсов показала их эффективность и интуитивность. Кроме того, школы получили более 200 электронных учебных пособий из «Информационно-библиотечного центра» «Ростелекома».

Согласно федеральному закону 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» все образовательные учреждения страны должны иметь свои сайты, отвечающие целому ряду требований. Решение «Ростелекома» позволяет выполнить все эти условия.

Сайты включают в себя обязательную структуру данных, которую нельзя изменить или удалить. В остальном образовательная организация может подстраивать структуру сайта под свои нужды. Уровень заполнения обязательной части определяется с помощью специальных форм отчетов, что позволяет эффективно контролировать выполнение нормативных требований. Проверка и надзор могут производиться со стороны образовательной организации и управления образования.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Школьный сайт – визитная карточка, лицо учреждения. Он должен быть живым, информативным и интуитивным. Интернет-ресурс любой образовательной организации должен максимально доступно и легко подавать информацию обо всех направлениях работы и при этом соответствовать требованиям закона. Именно такие сайты позволяет создавать конструктор, предлагаемый «Ростелекомом» для системы образования».

Кроме того, несколько муниципальных школ Калуги, которые с сентября 2018 года пользовались учебными пособиями в электронном виде, перешли с режима их тестирования на режим постоянного использования. Школы получили от «Ростелекома» в пользование более 200 электронных учебных пособий для 7-11 классов по ряду предметов. Для доступа к ним цифровой провайдер предоставил школам специальное ПО в версиях для ПК и мобильных устройств. Оцифрованные учебники и иную литературу в электронном виде теперь постоянно используют педагоги и учащиеся школ номер 13 и 14 города Калуги, ещё в двух школах «электронные учебники» применяют в тестовом режиме.