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Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование

25.01.2019 12:31 0 85
Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование

Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами. Образовательный проект ориентирован на молодых специалистов и студентов последних курсов технических вузов. Обучение только очное, среди лекторов технические и digital-директора компаний-участников. Подать заявку на участие в «Ростелеком. DataTalks» можно здесь: https://datatalks.rt.ru/.

Напомним, что курс стартует 28 февраля и будет посвящен дата-инжинирингу и управлению данными. Он проводится совместно с партнерами — ведущими компаниями, действующими на рынке управления данных: Accenture, DIS Group, Human Factor Labs, Adastra, Qlik и ArenaData. По результатам успешного прохождения курса и выполнения заданий слушатели получат сертификаты и смогут претендовать на вакантные позиции в области управления данными в организациях, которые принимают участие в проекте.

Программа будет состоять из 12 обзорных лекций, которые позволят аудитории получить базовые навыки по инструментам и методам построения хранилищ данных, узнать про современные подходы к обработке больших данных, извлечению информации из большого объема данных, научиться грамотно их использовать для того, чтобы помогать бизнесу.

«Ростелеком» является крупнейшим в России оператором центров обработки данных. Компания обладает более чем 5300 серверными стойками. Стратегией «Ростелекома» предусмотрено продолжение трансформации в цифрового партнера для населения, бизнеса и государства — провайдера широкого спектра высококачественных продуктов и услуг для удовлетворения телекоммуникационных, ИТ и других потребностей клиентов. Таким образом, компания сфокусирована на развитии ИТ-услуг. Технологии управления большими данными — одна из важнейших составляющих этого направления.

 


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Тэги: ростелеком
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