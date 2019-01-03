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Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

03.01.2019 09:00 0 97
Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

К сожалению, в Калуге до сих пор не редкость ситуация, когда о смерти близкого черные похоронные агенты узнают раньше родственников и ошеломляют скорбящего своим нежданным визитом.

Совсем недавно один из наших клиентов чуть не стал жертвой недобросовестного ритуального агентства. Вместе с сотрудниками скорой помощи в дом вошел агент, представившись Государственной ритуальной службой. Он заявил, что транспортирует тело усопшего в морг, параллельно предлагая подписать договор на оказание похоронных услуг, и только благодаря бдительности других членов семьи, обман мошенника удалось пресечь.

Что вам следует вспомнить в похожей ситуации:

  • Никакой Государственной ритуальной службы в Калуге не существует
  • Все агенты приехавшие без вызова – мошенники, покупающие информацию у коррумпированных сотрудников экстренных служб
  • «Скорая помощь» не сотрудничает с похоронными организациями и ритуальными агентствами
  • Заключая договор с такими агентами, вы непременно оплачиваете из собственного кармана гонорар информатора
  • Если вы уже обратились в какую-либо ритуальную компанию, черный агент может сказать, что он – ее сотрудник и приехал на замену коллеги. Эту информацию всегда необходимо проверить, прежде чем продолжить общение.

Наш похоронный дом уже несколько лет ведет компанию против информаторов, сотрудничество с которыми дискредитирует похоронный бизнес. 

Стелла только за честные похороны. Вы никогда не увидите нашего сотрудника на вашем пороге без вызова!

Похоронный дом «Стелла» — гарантия достойных похорон!


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