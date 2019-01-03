Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

- Сайт: stella-ritual.ru
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- Адрес: Карла Либкнехта, 31
К сожалению, в Калуге до сих пор не редкость ситуация, когда о смерти близкого черные похоронные агенты узнают раньше родственников и ошеломляют скорбящего своим нежданным визитом.
Совсем недавно один из наших клиентов чуть не стал жертвой недобросовестного ритуального агентства. Вместе с сотрудниками скорой помощи в дом вошел агент, представившись Государственной ритуальной службой. Он заявил, что транспортирует тело усопшего в морг, параллельно предлагая подписать договор на оказание похоронных услуг, и только благодаря бдительности других членов семьи, обман мошенника удалось пресечь.
Что вам следует вспомнить в похожей ситуации:
Наш похоронный дом уже несколько лет ведет компанию против информаторов, сотрудничество с которыми дискредитирует похоронный бизнес.
Стелла только за честные похороны. Вы никогда не увидите нашего сотрудника на вашем пороге без вызова!
Похоронный дом «Стелла» — гарантия достойных похорон!
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