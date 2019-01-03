Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

03.01.2019 09:00 97

К сожалению, в Калуге до сих пор не редкость ситуация, когда о смерти близкого черные похоронные агенты узнают раньше родственников и ошеломляют скорбящего своим нежданным визитом.

Совсем недавно один из наших клиентов чуть не стал жертвой недобросовестного ритуального агентства. Вместе с сотрудниками скорой помощи в дом вошел агент, представившись Государственной ритуальной службой. Он заявил, что транспортирует тело усопшего в морг, параллельно предлагая подписать договор на оказание похоронных услуг, и только благодаря бдительности других членов семьи, обман мошенника удалось пресечь.

Что вам следует вспомнить в похожей ситуации:

Никакой Государственной ритуальной службы в Калуге не существует

Все агенты приехавшие без вызова – мошенники, покупающие информацию у коррумпированных сотрудников экстренных служб

«Скорая помощь» не сотрудничает с похоронными организациями и ритуальными агентствами

Заключая договор с такими агентами, вы непременно оплачиваете из собственного кармана гонорар информатора

Если вы уже обратились в какую-либо ритуальную компанию, черный агент может сказать, что он – ее сотрудник и приехал на замену коллеги. Эту информацию всегда необходимо проверить, прежде чем продолжить общение.

Наш похоронный дом уже несколько лет ведет компанию против информаторов, сотрудничество с которыми дискредитирует похоронный бизнес.

Стелла только за честные похороны. Вы никогда не увидите нашего сотрудника на вашем пороге без вызова!

Похоронный дом «Стелла» — гарантия достойных похорон!