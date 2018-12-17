За год калужане сгенерировали 60 Терабайт бесплатного интернет-трафика «Ростелекома»

17.12.2018 17:30 59

Жители более трёх тысяч населенных пунктов Калужской области бесплатно используют телефонную связь и интернет «Ростелекома». Это население деревень и сёл, где специалисты «Ростелекома» установили таксофоны универсальной услуги связи (УУС) и организовали точки доступа в интернет в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН). За год жители этих населенных пунктов более 500 тысяч раз входили в интернет, сгенерировав более 60 терабайт интернет-трафика, а также бесплатно проговорили через таксофоны более 600 часов.

Проект реализуется в рамках оказания универсальных услуг связи по договору с Федеральным агентством связи (Россвязь). В соответствии с Федеральным законом «О связи» Распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны. Всего в ходе реализации проекта УЦН специалисты «Ростелекома» установили в 135 калужских деревнях беспроводные точки доступа со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с, и 2937 универсальных таксофонов. С 1 августа 2017 года «Ростелеком» отменил плату за пользование высокоскоростным доступом в интернет на точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту УЦН. После этого спрос на услугу значительно вырос.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы завершили реализацию проекта «Устранение цифрового неравенства» в Калужской области в 2017 году, значительно опередив график. Для этого специалисты «Ростелекома» проложили почти сорок километров оптики. Теперь цифровые возможности для комфортной жизни доступны более чем 45 тысячам жителей малонаселённых пунктов нашего региона. Жители региона оценили заботу Правительства России: за год, прошедший после отмены платы за интернет, они «прокачали» более 60 терабайт данных. Для наглядности – это более 30 тысяч фильмов или 63 миллиона песен в обычном качестве. Кстати, наши точки доступа подключены по оптике, так что теперь жители деревни, включённой в программу УЦН, могут за дополнительную плату провести интернет к себе прямо в дом».

По условиям госконтракта помимо строительства и эксплуатации точек доступа Wi-Fi «Ростелеком» обеспечивает работу 2967 универсальных таксофонов в Калужской области. С 1 января 2018 года компания отменила плату за местные телефонные соединения[1] с таксофонов универсальной услуги связи, а с 1 декабря 2018 года была отменена и плата за исходящие внутризоновые соединения на фиксированные телефоны с универсальных таксофонов[2]]. Таким образом, у сельского населения появилась возможность бесплатно звонить не только родственникам и друзьям, в соседнюю деревню, местную администрацию или фельдшерский пункт, но и на любые фиксированные номера в населенных пунктах своего региона. Также с таксофонов в любое время можно позвонить в экстренные оперативные службы – такие звонки составляют около четверти общего голосового трафика.