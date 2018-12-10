Главная > Новости компаний

В ЕСИА зарегистрировано более половины населения Калужской области

10.12.2018 17:28 0 112
В ЕСИА зарегистрировано более половины населения Калужской области

В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которой в ноябре исполнилось 7 лет, зарегистрировано больше половины населения Калужской области - 555 тысяч человек. В целом по России в системе зарегистрировано почти 84 миллиона человек. Система активно используется: с начала 2018 года с помощью учетной записи ЕСИА было совершено более 1,5 млрд авторизаций. Это почти в два раза больше показателя прошлого года. Система стала для граждан единой точкой доступа более чем к двум тысячам государственных и коммерческих порталов. С помощью ЕСИА более 9 тысяч пользователей в минуту заходят на Единый и региональные порталы госуслуг, сайты Росреестра, Федеральной налоговой службы, Пенсионного Фонда, «Российской общественной инициативы» (РОИ) и подключаются к бесплатной общественной сети WiFi в системе московского транспорта.

Среди регионов, где доля зарегистрированных в системе граждан старше 14 лет превышает 90%, лидируют Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Тыва, Курская и Сахалинская области. За год количество зарегистрированных в ЕСИА граждан в этих регионах увеличилось на 10-15%. Также в состав регионов-лидеров вошли Республика Алтай, Магаданская область и Еврейская автономная область с приростом более чем на 30%.

Калужский регион завершает 2018 год с показателем зарегистрированных пользователей выше 64%. Доля зарегистрированных в ЕСИА выросла за год почти на 16%.

Более 54% от общего количества зарегистрированных в ЕСИА – женщины. Свыше 40% «электронных» граждан старше 45 лет. За ними следуют россияне в возрасте от 25 до 34 лет (более 25%) и от 35 до 44 лет (22%). Доля пользователей в возрасте от 18 до 24 лет составляет почти 10%.

Сегодня на Едином портале госулуг (www.gosuslugi.ru) доступно более 29 тыс. федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. Из них 23 тыс. требуют подтвержденной учетной записи, которая есть сегодня более чем у 60% пользователей Портала – это почти 52 млн граждан. Чаще всего россияне подтверждают учетную запись ЕСИА в Центрах обслуживания – этим способом воспользовались более 43 млн человек. Почти 6,2 млн пользователей получили код подтверждения личности письмом Почты России. Реализованный в марте 2018 года сервис подтверждения через онлайн-банкинг набирает популярность – этот канал оказался востребованным почти у 2,2 млн человек. C помощью квалифицированной электронной подписи учетную запись подтвердили более 450 тыс. граждан.

Государственным заказчиком создания и эксплуатации ЕСИА, а также оператором системы является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Развитием системы занимается ПАО «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2017-2030 гг.)» и в качестве единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры электронного правительства в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017 технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: ростелеком

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 13 декабря, 18:30
Презентация компании CITILIFE
Калуга
пт 14 декабря, 19:00
Праздник музыки "Закажи музыку и катайся"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пт 21 декабря, 19:00
Каrаоке party
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вт 25 декабря, 19:00
Праздник «Семейное Christmas Party»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
ср 02 января, 11:00
Интерактивный спектакль "Новогодние приключения Ивана-Стрельца"
Орион, КЗТА

Для детей

ср 12 декабря, 14:30
Новогодние мастер-классы
Дом мастеров
пт 14 декабря, 10:00
«Космоспасение Деда Мороза»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
сб 15 декабря, 17:00
Новогодние спектакли от Чемоданного - кукольного театра "Карусель"
Калуга
чт 20 декабря, 10:00
Новогодний утренник и спектакль «Пастушка и трубочист»
Орион, КЗТА

Концерты

ср 12 декабря, 19:00
Михаил Шуфутинский, юбилейный концерт
Филармония
ср 12 декабря, 19:00
Концертная программа «Мы с песнями рождаемся»
Филармония
ср 12 декабря, 19:00
Александр Серов
Арена КТЗ, ДК
чт 13 декабря, 20:00
План Ломоносова
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Щелкунчик и четыре королевства
Ральф против интернета
Хроники хищных городов
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Блоги компаний

Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет

07 дек 2018 12:04
Новости компаний

В ЕСИА зарегистрировано более половины населения Калужской области

Очки Silhouette — премиальная продукция австрийского бренда в интернет-магазине «Слепая курица»

Выбрать оригинальный подарок к Новому году легко с помощью Россельхозбанка

«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Ассортимент товаров собственного производства от компании «Торговое оборудование»

Мебель в стиле барокко из Италии – для истинных ценителей роскоши

12 шагов: система лечения от наркозависимости

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама