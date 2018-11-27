«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение»

«Ростелеком» существенно расширил функционал мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение». Появились такие функции как настройка уровня чувствительности детектора звука и движения, а также дополнительные опции «Пересечение линии» и «Движение в зонах».
Обновлённое мобильное приложение позволяет настраивать чувствительность детектора звука отдельно для каждого времени суток. Единственное, что нужно для этого сделать – разрешить приложению использовать «Микрофон». А если включить детектор движения, то камера будет фиксировать все перемещения в кадре. Используя функцию «Пересечение линии», пользователь сможет провести виртуальную линию в кадре, в случае пересечения которой система сама оповестит об этом хозяина. Примечательно, что при настройке параметров можно выставить направление движения: из зоны А в B, из B в A или туда-обратно.
Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
«Мы расширяем границы видеонаблюдения. Специально для тех, кто хочет контролировать происходящее до малейших деталей, «Ростелеком» дополнил мобильное приложение для «Видеонаблюдения» новыми функциями. Например, с опцией «Пересечение линии» вы можете больше не переживать за сохранность вашего участка: нарисовал виртуальную линию на телефоне, и можно спать спокойно. Всё просто!».
«Видеонаблюдение» – облачный сервис хранения видеоархивов, который позволяет просматривать онлайн-трансляции и записи в архиве из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Управлять услугой клиенты могут через веб-сервис или мобильное приложение на любом устройстве. Установка оборудования не требует специальных навыков или порчи стен: любой пользователь может легко развернуть систему самостоятельно.
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