«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

22.11.2018 18:48 46

«Ростелеком» представил премиальный пакет телеканалов «КиноVIP» для сервисов «Интерактивное ТВ», «Интерактивное ТВ 2.0» и «Wink Интерактивное ТВ». Абоненты могут подключить его на условиях специального тарифа1 и пользоваться им до момента отключения по собственной инициативе. В состав нового предложения входят основой пакет из 106 телеканалов, два дополнительных пакета «Кино» и VIP, а также бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру VIP Play.

Антон Годовиков, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Предложение «КиноVIP» для тех, кто после тяжелого рабочего дня любит скоротать время за просмотром фильмов или телепередач. Для нас важно, чтобы абоненты, которые не успевают посетить премьеру в кинотеатре, могли восполнить все «кинопроблемы» дома. Новый пакет от «Ростелекома», объединяя фильмы всех жанров и стилей – от номинантов и победителей Оскара до бессмертной классики, даёт им такую возможность. То, что давно хотелось посмотреть, теперь доступно в любое время у вас дома».

С пакетом «КиноVIP» абоненты «Ростелекома» получают не только более ста телеканалов, но и бесплатный доступ к кинотеатру VIP Play. С ним пользователи могут смотреть свежие голливудские премьеры, зарубежные блокбастеры и российские фильмы на любом устройстве в Full HD без рекламы.