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«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

22.11.2018 18:48 0 46
«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

«Ростелеком» представил премиальный пакет телеканалов «КиноVIP» для сервисов «Интерактивное ТВ»«Интерактивное ТВ 2.0» и «Wink Интерактивное ТВ». Абоненты могут подключить его на условиях специального тарифа1 и пользоваться им до момента отключения по собственной инициативе. В состав нового предложения входят основой пакет из 106 телеканалов, два дополнительных пакета «Кино» и VIPа также бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру VIP Play 

Антон Годовиков, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»: 

«Предложение «КиноVIP» для тех, кто после тяжелого рабочего дня любит скоротать время за просмотром фильмов или телепередачДля нас важно, чтобы абоненты, которые не успевают посетить премьеру в кинотеатре, могли восполнить все «кинопроблемы» дома. Новый пакет от «Ростелекома», объединяя фильмы всех жанров и стилей – от номинантов и победителей Оскара до бессмертной классики, даёт им такую возможность. То, что давно хотелось посмотреть, теперь доступно в любое время у вас дома». 

С пакетом «КиноVIP» абоненты «Ростелекома» получают не только более ста телеканалов, но и бесплатный доступ к кинотеатру VIPlay. С ним пользователи могут смотреть свежие голливудские премьеры, зарубежные блокбастеры и российские фильмы на любом устройстве в Full HD без рекламы. 

Подать заявку на подключение пакета «КиноVIP» от «Ростелекома» нужно до 31марта 2019 года. Удобнее всего это сделать через сервис «Управление услугами» в меню телеприставки. Для этого нужно зайти в меню, выбрать раздел «Управление услугами», перейти к строке «ТВ Пакеты» и подключить «КиноVIP». Также пакет можно подключить через личный кабинет, контакт-центр, по SMS или в центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома». 


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Тэги: ростелеком

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