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ВТБ удвоил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр

20.11.2018 12:05 0 54
ВТБ удвоил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр

Общий объем продаж кредитных продуктов ВТБ через контакт-центр за девять месяцев 2018 г. составил 443,9 млрд рублей, что в 2,4 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Драйверами роста по-прежнему остаются кредиты наличными и ипотека. С января по сентябрь этого года объем оформленных кредитов наличными через контакт-центр ВТБ превысил 363 млрд рублей. Этот показатель увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, доля контакт-центра в общебанковских выдачах таких займов превысила 70%, увеличившись за третий квартал на 11 п.п.

Рекордные выдачи зафиксированы также по ипотечным продуктам. Сегодня каждый пятый клиент ВТБ оформляет заявку на жилищный кредит в контакт-центре. Объем продаж ипотеки увеличился в два раза, до 78,9 млрд рублей.

Значительно вырос объем автокредитования новых и подержанных автомобилей между физлицами - в 2,6 раза, до 1,7 млрд рублей. Также за отчетный период было выдано более 80 000 тысяч кредитных карт.

Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ, отметила: «ВТБ активно работает над повышением продаж кредитных продуктов через контакт-центр. Для этого мы улучшаем не только качество обслуживания, но и способы приема и сроки рассмотрения заявок. Например, банк улучшил условия подачи заявок на автокредиты и ипотеку. В результате нам удалось нарастить в третьем квартале долю продаж через контакт-центр на 11 п.п. До конца года мы планируем сохранить ее на текущем уровне». 


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Тэги: ВТБ

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