Более 3000 калужских компаний выбрали мобильную связь от «Ростелекома»

20.11.2018 11:19 79

Сервис мобильной связи «Ростелекома» одинаково популярен как в бизнес-среде, так и среди жителей Калужской области: за два года эту услугу выбрали более трёх тысяч компаний. В среднем представители среднего и малого бизнеса Калужского региона приобретают в месяц около двухсот SIM-карт. При этом более половины выбирают пакетные предложения, отдавая предпочтение тарифам «Вызов S», «Вызов M», «Вызов L» и новой опции безлимитного интернета за 150 рублей в месяц. Как показали опросы, проведённые компанией, главным преимуществом предприниматели считают экономию от использования одновременно фиксированной и мобильной связи цифрового провайдера.

Наталия Каляцкая, директор ПАО «Ростелеком» в Калужской области:

«Возможность всегда оставаться на связи без ограничения минут и гигабайтов – это то, что необходимо бизнесмену для эффективного контроля и управления компанией. «Ростелеком» всегда готов помочь тем, кому нужны качественные, но экономичные коммуникации. С нашим интернетом, проводной и мобильной связью по оптимальному тарифу с богатым выбором опций в одном пакете выигрывает любой бизнес. При этом ещё и экономит, ведь общение внутри нашей сети бесплатно. Даже для звонков с мобильного на стационарный телефон и обратно, что оценили тысячи наших клиентов».

Юридическим лицам «Ростелеком» предлагает гибкие корпоративные тарифные планы, подходящие для решения любых бизнес-задач и удовлетворяющие самый широкий спектр запросов. Для тех, кто всегда на связи, есть предложения, включающие безлимитные звонки или безлимитный интернет по технологии 4G без ограничений трафика. При подключении можно сохранить имеющийся номер мобильной связи и подключить прямой городской калужский номер. При этом безлимитные звонки внутри сети компании и отсутствие роуминга в Российской федерации позволяют сотрудникам выгодно общаться между собой и экономить на междугородних звонках.

Возможность бесплатно пользоваться мобильной связью получают пользователи новой версии пакетного предложения «Ростелекома» «Быть в плюсе» для малого и среднего бизнеса. Подключая интернет, помимо бесплатной мобильной связи, клиенты дополнительно получают роутер и скидку 50% на организацию цифровых сервисов «СМС Реклама», «Wi-Fi для бизнеса» и «Видеонаблюдение».