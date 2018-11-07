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«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе» для бизнеса

07.11.2018 14:57 0 49
«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе» для бизнеса

«Ростелеком» представил новую версию пакетного предложения «Быть в плюсе» для малого и среднего бизнеса: теперь при подключении интернета клиенты дополнительно получают роутер, возможность бесплатно пользоваться мобильной связью и скидку 50% на организацию цифровых сервисов «СМС Реклама»[1], «ТВ для бизнеса», «Wi-Fi для бизнеса» и «Видеонаблюдение».

За год, прошедший с момента запуска, решение «Быть в плюсе» от «Ростелекома» выбрали более 60 тысяч предпринимателей по всей России. Представители малого и среднего бизнеса оценили возможность подключения цифровых и традиционных услуг цифрового провайдера в одном пакете с оплатой одним счётом.

Перед обновлением пакетов компания провела интерактивное исследование, которое было дополнено детальным анализом всей клиентской базы на основе «больших данных» (Big Data). Результаты показали повышенный интерес клиентов «Ростелекома» к услугам высокоскоростного доступа в интернет, мобильной связи и мобильному интернету. Эти направления демонстрируют устойчивый рост во всех отраслях и сегментах, при этом нормой для российского микро-бизнеса становится возможность предоставления доступа в интернет через Wi-Fi посетителям офисов, баров, отелей и других сервисных предприятий.

«Предлагая обновленный пакет услуг «Быть в плюсе», «Ростелеком» обеспечивает все основные потребности среднего, малого и микро-бизнеса. С помощью цифровых услуг «Ростелекома» сервисные предприятия могут повысить лояльность клиентов, увеличить средний чек и количество повторных продаж. При этом компаниям не нужно тратить средства на развитие собственной ИТ-инфраструктуры, а сэкономленные средства можно направить на развитие бизнеса», — прокомментировал обновления Игорь Шевченко, руководитель по развитию среднего и малого бизнеса.

«Предприниматели могут настроить параметры пакета «Быть в плюсе» под ключ, учитывая текущие бизнес-задачи, локацию своего бизнеса и количество сотрудников. Участникам рынка малого и среднего бизнеса мы впервые даем возможность бесплатно воспользоваться мобильной связью и обновить роутер при подключении к высокоскоростному интернету. Помимо этого в любом из пакетов «Быть в Плюсе» предусмотрена скидка на цифровые услуги в 50%», — добавил Сергей Таболин, директор по маркетингу бизнес сегмента ПАО «Ростелеком».

Базовый пакет обновленного предложения «Быть в плюсе» состоит из услуги доступа в интернет по тарифам «Скорость», роутера и мобильной связи. В зависимости от выбранного пакета клиент может подключить от одного до трех цифровых сервисов со скидкой 50% на абонентскую плату.

 

[1] Услуги мобильной связи и «СМС реклама» доступны во всех регионах, кроме республик Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной

Осетии, Чечни, Якутии; Крыма и Севастополя, Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской Астраханской, Ивановской и Ярославской областей, Чукотского и Ненецкий АО.  В регионах, где «Ростелеком» не предоставляет услуги мобильной связи, базовый пакет включает доступ в интернет по тарифам «Скорость», роутер и возможность подключения от одной до трех дополнительных услуг.


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