Технологии будущего – уже в Калуге: домофон через смартфон, говорящие видеокамеры и прозрачное ЖКХ

30.10.2018 09:00 65

С начала 2018 года в Калуге и области «Ростелеком» внедряет современные технологии, значительно облегчающие жизнь горожанам. В четверг, 18 октября, представители «Ростелекома» продемонстрировали новые цифровые решения журналистам и рассказали о дальнейших планах провайдера в регионе. Первыми счастливыми обладателями цифровых новинок стали жители Правобережья в Калуге и «Белорусского квартала» в Обнинске.

«Умный домофон» звонит на смартфон и с него же открывает дверь

Если раньше каждый домофонный звонок сопровождался забегом на короткую дистанцию до двери и истеричным «Кто?», то теперь таких усилий не требуется: с «Умным домофоном» открыть входную дверь можно с помощью смартфона даже не находясь дома.

Кроме простого магнитного ключа, отпирающего входную дверь, беспроводной домофон от «Ростелекома» имеет множество других функций. Несмотря на это, стоимость обслуживания такого устройства не превышает цену привычного нам домофона.

– При вызове на «Умный домофон» звонок идёт напрямую на телефонный номер владельца, – рассказывает руководитель направления в Калужском филиале ПАО «Ростелеком» Андрей КУЛАЧКОВ. – При этом гостя не только слышно, но и видно благодаря камерам высокого разрешения с инфракрасной подсветкой. Пользоваться «Умным домофоном» могут все члены семьи: переадресацию звонков можно настроить сразу на несколько номеров.

Все мы знаем, как сложно бывает пожилому человеку разобраться в технологических новинках. Но «Ростелеком» учёл и это: достаточно даже обычного домашнего телефона, который зазвонит при вызове с домофона. С этого же телефона можно открыть дверь, нажав запрограммированную клавишу. В подъездное устройство «Умного домофона» встроены микрофон, динамик, клавиатура для вызова абонентов и экстренных служб по «Системе 112». Кроме того, сервис не требует покупки дополнительного оборудования. Замену обычных домофонов на «умные» в «Ростелекоме» проводят только по желанию жильцов через управляющую компанию.

Интеллектуальная камера может не только наблюдать, но и говорить

Продвинутой технологией в Калужской области стала и «умная камера». Она не только легко устанавливается и настраивается, но и оперативно реагирует, когда что-то идёт не по плану. Например, при возникновении подозрительной активности или попыток заслонить камеру, владельцу тут же придёт уведомление о произошедшем. Кроме того, камера записывает звук в помещении и передаёт голосовые сообщения, а изображение с неё доступно в режиме онлайн. Пугаться не стоит. Это не значит, что жизнь вашего дома увидит любой желающий: доступ к камере имеют только его жильцы. Более тысячи «умных камер» уже установлены в Калужской области.

Телеметрия: полная прозрачность ЖКХ-услуг

В октябре 2018 года в Обнинске сдали жилой квартал «Белорусский квартал». Строительная компания «Белорусский квартал» отличается внимательным отношением к каждому жильцу. Здесь любовь к природе и соблюдение экологических норм гармонирует с продвинутыми технологиями: на придомовой территории посажено около 300 растений, которых нет не только в Калужской области, но и вообще в России. Учтено всё, вплоть до мусорных пакетов для выгула собак.

Внимание к деталям и точность помогли «Ростелекому» и «Белорусскому кварталу» вывести на новый уровень работу управляющей компании жилого комплекса при помощи телеметрии. В квартирах устанавливаются интеллектуальные счётчики воды, тепла и электроэнергии, которые значительно облегчают жизнь как жителям дома, так и управляющей компании. Жильцам не нужно каждый месяц возиться с заполнением квитанций, потому что «умные счётчики» каждое первое число месяца сами передают данные в управляющую компанию. Более того, хозяин квартиры в любой момент в «Личном кабинете» может проследить потребление горячей и холодной воды, тепла и электроэнергии в квартире и на общедомовой территории. Никакой оплаты «за соседа» при такой системе не будет. В управляющей компании на экранах видят любую неисправность: иногда даже сами жильцы ещё не поняли, что что-то не так, а сантехник уже пришёл и всё исправил.

«Ростелеком» уже работает над внедрением «умного шлагбаума» в «Белорусском квартале», который сможет открываться автоматически и даже пропускать гостевые машины в запланированное жильцами время при помощи мобильного приложения. Все эти услуги входят в программу «Умный дом», которую в полной мере «Ростелеком» планирует запустить в жилом комплексе «Просто космос» в Обнинске от ООО «Белорусский квартал». Вскоре программа «Умный дом» сможет сделать умной всю область: «Ростелеком» и администрация Обнинска договорились о совместной работе по разработке и реализации концепции проекта.

Реклама. Информация на момент публикации.