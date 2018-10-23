«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Малоярославце

23.10.2018 11:43 109

«Ростелеком» приступил к выполнению энергосервисного контракта в Малоярославце – одном из крупных городов Калужской области. В 2018-2019 годах компания заменит 2218 устаревших и установит дополнительно 278 уличных светильников, а также внедрит автоматизированную систему мониторинга и управления «Умное освещение». По завершении проекта в городе появятся 2496 энергоэффективных светодиодных светильников.

Новая система уличного освещения – один из элементов проекта «Умный город». Она позволяет задавать и гибко регулировать режимы работы светильников в зависимости от времени суток или климатических условий. «Умное освещение» позволяет вести автоматический учёт энергоресурсов, контролировать нагрузку и состояние оборудования в онлайн-режиме, дистанционно отслеживать показания счетчиков.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы установим в Малоярославце две с половиной тысячи новых светильников, и город станет современнее и ярче. Они не только потребляют гораздо меньше электричества, но и дольше работают. Первое сделает город безопаснее, а второе позволит городским властям существенно сэкономить: расходы бюджета на освещение сократятся более чем вдвое. Мы уже реализовали подобные проекты в других регионах ЦФО, и могу сказать, что опыт оказался удачным: довольны все – и жители, и администрация».

Модернизация городского уличного освещения – инвестиционный проект с шестилетним сроком реализации. «Ростелеком» выступает в роли инвестора и сотрудничает с муниципалитетом по принципу сервисной модели, предоставляя заказчику современное решение под ключ. Провайдер цифровых решений за свой счёт выполняет работы на всех этапах: от проектирования до реализации энергосервисного проекта. Реализация проекта не потребует дополнительных бюджетных средств, а возврат инвестиций произойдёт за счёт экономии потребления электроэнергии. При этом часть сэкономленных средств, полученная в ходе реализации, и полностью – по окончанию проекта, останутся в бюджете и могут быть использованы на решение других актуальных задач.