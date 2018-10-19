Калужане потратили по миллиону минут мобильной связи от «Ростелекома»

Почти два года прошли с момента запуска «Ростелекомом» услуги мобильной связи в Калужской области. За это время мобильными абонентами компании стали восемь тысяч жителей региона. Их общий голосовой трафик составил более восьми миллионов минут или, в пересчете на годы, – пятнадцать лет непрерывного общения.
Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Подавляющее большинство мобильных абонентов «Ростелекома» давно с нашей компанией. Это многолетние пользователи интернета, телевидения или целого набора услуг. Такие абоненты, выбирая очередную услугу, существенно выигрывают. Например, пользователи мобильной связи могут получить скидку до 50% на «Домашний интернет». Это при том, что звонки с городских на сотовые номера «Ростелекома» и обратно бесплатны. Еще один неоспоримый плюс в том, что все наши услуги удобно оперативно оплачивать единым счётом».
Популярностью у калужан пользуется и мобильный интернет – его трафик только в 2018 году превысил 80 Тб. Самыми популярными тарифными планами более полугода остаются «На всех L» и «На всех XL». Эти «семейные» предложения позволяют подключить несколько SIM-карт к общим пакетам минут и интернета с единым балансом. Около половины абонентов предпочитают эти тарифы за возможность регулировать общие расходы на мобильную связь и оплачивать общий счёт раз в месяц.
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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».
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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.
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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное «Интерактивное ТВ», более 1 млн пользователей мобильной связи.
В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».
Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.
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