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«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

27.09.2018 08:57 0 65
«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

«Ростелеком» заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.

Действующая стратегия «Ростелекома» предусматривает цифровую трансформацию из оператора услуг связи в ИТ-компанию, которая предоставляет цифровые сервисы для людей, бизнеса и государства.

В первом полугодии 2018 года уже более половины выручки компании сформировали цифровые и контентные сервисы – доступ в интернет, платное ТВ, облачные решения и дата-центры, кибербезопасность и др. Внутри компании тоже происходят изменения: созданы команды и центры компетенций по новым цифровым технологиям, включая биометрию, кибербезопасность, интернет вещей, умный дом и другие направления.

«Людям важны не технологии, а то, как с их помощью можно сделать жизнь лучше и комфортнее, – говорит президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. – Сейчас для нас в приоритете не просто количество подключений, теперь мы боремся за целые сферы жизни, создавая экосистемы цифровых сервисов, в которых наш клиент найдет подходящее для себя решение».

Сегодня компания представила несколько новых сервисов и тарифов для разных сегментов.

«Мы предвосхищаем желания клиентов и учитываем их потребности во всех сферах деятельности. Технологические решения «Ростелекома» помогут сделать бизнес эффективнее, а жизнь – комфортнее и безопаснее, – сказал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. – Наша новая линейка тарифов и сервисов позволяет собрать пакет услуг как пазл – под нужды конкретной семьи или компании».

Новый сервис – мультимедийная платформа Wink – пополнил экосистему услуг для частных клиентов. Это эволюционный этап развития «Интерактивного ТВ», которое смотрят в миллионах семей по всей стране. Wink в настоящее время объединяет мобильное приложение, web-портал и приложение для Smart TV. На платформе уже представлены более 200 телеканалов, более 12 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, а также максимальный набор дополнительных сервисов – от паузы и перемотки до «Родительского контроля». В будущем функционал платформы расширится.

Еще одно новое направление в экосистеме – онлайн-образование. Компания запустила платформу «Ростелеком Лицей», задача которой сделать дополнительное школьное образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлен специально отобранный контент. Персональный куратор поможет выбрать программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей. В личном кабинете сервиса можно отслеживать расписание занятий и успеваемость ученика.

В новой тарифной линейке для удобства выбора новые пакеты услуг и тарифы названы исходя из потребностей семьи – «Для интернета», «Для спокойствия», «Для впечатлений», «Для всего», «Игровой».

1 октября «Ростелеком» запускает обновленную платформу для предпринимателей «Быть в плюсе». Она позволяет быстро получить необходимые каждому бизнесу высокоскоростной интернет и мобильную связь, а также «приплюсовать» дополнительные услуги, такие как виртуальная АТС, SMS-реклама, Wi-Fi, видеонаблюдение или ТВ для бизнеса, со скидкой до 50%.

Изменения в бизнесе компании привели к необходимости обновления позиционирования и брендинга.

«Задача нового бренда – отразить изменение подхода компании к продуктам и клиентам, – подчеркнула директор по маркетингу «Ростелекома» Елена Доброхотова. – Мы фокусируемся не на технологиях, а на потребностях людей. Поэтому главными героями нового бренда стали люди и их эмоции. Разнообразие графических решений и цветов помогает нам отразить широту возможностей, которые компания создает для человека, бизнеса и страны. Мы хотим подчеркнуть, что «Ростелеком» становится современной цифровой компанией, способной найти общий язык с каждым клиентом – от геймеров до государственных структур».

Новый визуальный стиль разработан в партнерстве с агентствами Bootleg (группа BBDO) и Saffron Brand Consultants.

«Изменения внутри самого «Ростелекома» требовали перемен во взаимодействии с клиентами и партнерами. Мы рады, что стали частью команды, которая разработала обновленный стиль и коммуникации компании, – отметила управляющий директор Bootleg Екатерина Шенец. – У бренда национальной компании появился новый яркий образ и голос, созданный маркетингом «Ростелекома» совместно с агентствами Saffron и Bootleg».

Первая рекламная кампания в обновленном фирменном стиле стартует 1 октября 2018 года.


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Тэги: ростелеком

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