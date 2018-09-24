Калужане начали общаться через домофоны «Ростелекома»

24.09.2018 13:41 81

Жители микрорайона Правгород в Калуге, использующие сервис «Умный домофон» от «Ростелекома», теперь могут не только поговорить с визитером и открыть ему двери, причём, даже находясь вне дома. Сервис позволяет также рассмотреть гостя с помощью камеры и, в случае необходимости, вызвать экстренные службы.

Если раньше вызов гостя попадал только на трубку домофона в квартире, то с помощью сервиса «Ростелекома» открыть дверь подъезда можно, используя любой гаджет. Достаточно скачать специальное мобильное приложение, и можно отвечать на вызов со смартфона, домашнего ПК или планшета.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы рады предложить калужанам новый сервис для безопасности и комфорта. Безопасность – в создании дополнительного контура защиты жилища. Комфорт – в возможности из любого места увидеть, кто пришёл, и пустить его. Ну, или не пустить. Уверена, «Умный домофон» от «Ростелекома», который уже оценили жители Правгорода, вскоре станет привычным атрибутом сначала в домах Калуги, а потом – всей области. Ведь, кроме того, что это действительно удобно, сервис не требует покупки дополнительного оборудования: установил приложение на телефон, и твоя квартира всегда в безопасности».

В подъездное устройство «Умного домофона» встроены микрофон, динамик, клавиатура для вызова абонентов и экстренных служб по «Системе 112», а также видеокамера с инфракрасной подсветкой, которая позволяет видеть не только гостей, но и прилегающую территорию. Устройство просто устанавливается и не требует прокладки проводов.