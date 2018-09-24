ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения инвестиционного налогового вычета

Клиентам ВТБ Капитал Инвестиции стали доступны онлайн-сервисы для подачи заявления на инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) и для просмотра отчётов о величине предоставленного вычета.
Теперь в онлайн-режиме клиенты, являющиеся налоговыми резидентами РФ, могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом в размере положительного финансового результата, полученного при погашении инвестиционных паев, в соответствии со ст. 219.1 налогового кодекса. При этом паи должны быть приобретены клиентом не ранее 1 января 2014 года и находиться в собственности более трех лет.
Для получения вычета клиенту теперь достаточно подтвердить подачу заявления в личном кабинете на официальном сайте ВТБ Капитал Управление инвестициями. Заявление формируется автоматически при заполнении заявки на погашение паев и действует на тот календарный год, в который было подано. Управляющая компания, являясь налоговым агентом, самостоятельно определит размер налогового вычета и предоставит клиенту расчет о его величине. Результаты обработки заявления по каждой заявке на погашение будут доступны пользователю в его личном кабинете.
«Одним из приоритетов развития нашей деятельности является улучшение онлайн-сервисов для розничных клиентов. Мы понимаем, насколько клиентам важно иметь возможность оперативно управлять своим портфелем, совершая операции из любой точки мира, и будем продолжать внедрять сервисы, повышающие удобство использования инвестиционных услуг», - отметил Владимир Потапов, председатель совета директоров – главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции.
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