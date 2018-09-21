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ВТБ предлагает маржинальное кредитование под обеспечение ценными бумагами в иностранной валюте

21.09.2018 10:22 0 58
ВТБ предлагает маржинальное кредитование под обеспечение ценными бумагами в иностранной валюте

Банк ВТБ расширяет перечень инвестиционных продуктов и сервисов для своих клиентов, запуская услугу маржинального кредитования под обеспечение ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте. Услуга доступна посредством заключения сделок биржевого валютного репо.

Новый сервис позволяет инвесторам получить денежные средства в рублях, долларах США или евро под залог ценных бумаг, номинированных в долларах США и обращающихся на Московской Бирже. Основное преимущество при его использовании – возможность получения повышенной доходности при работе с еврооблигациями и моментальный доступ к краткосрочной ликвидности в иностранной валюте по выгодным ставкам.

Маржинальное кредитование  дает возможность приобрести любой финансовый инструмент, включая еврооблигации, на фондовой секции Московской Биржи с использованием кредитного плеча,  вывести или перераспределить денежные средства с торгового счета в любой валюте под залог еврооблигаций. Кроме того, инвесторы могут конвертировать денежные средства по биржевому курсу на валютной секции биржи.

Услугой могут воспользоваться действующие клиенты брокерского обслуживания, подавая поручение на сделку или перераспределение денежных средств. Подробности получения нового сервиса клиенты могут получить, обратившись к своему менеджеру в банке. Отследить исполнение сделок и изменение портфеля можно через приложение «ВТБ Мои Инвестиции».

«Наша задача – предоставлять полный набор инвестиционных продуктов и сервисов для самого широкого круга клиентов. Сервис с использованием сделок биржевого валютного репо предназначен для опытных инвесторов, заинтересованных в возможности получения краткосрочной ликвидности и дополнительной доходности. Запуск услуги  - это  логичный шаг в реализации продуктовой стратегии развития бизнеса», -  отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции.  


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Тэги: втб

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