«Ростелеком» «раздал» электронные учебники калужским школьникам

20.09.2018 12:33 35

Благодаря «Ростелекому» четыре муниципальные школы Калуги с сентября 2018 года пользуются учебными пособиями в электронном виде. Провайдер обеспечил школы тестовым доступом к информационно-библиотечному центру, содержащему более 12,5 тысяч оцифрованных изданий, из которых более 3,5 тысяч – учебники и художественные произведения.

Для доступа к «Электронным учебникам» компания обеспечила авторизацию и установку специализированного ПО, которое доступно в версиях для ПК и мобильных устройств. Электронный образовательный контент – оцифрованные учебники и иная литература в электронном виде – в режиме апробации уже используют учащиеся и педагоги 13, 14, 28 и 45 школ Калуги.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания уже имеет опыт внедрения автоматизированной информационной системы «Информационно-библиотечный центр» в разных регионах России, в том числе – в ЦФО. Например, платформа электронного обучения уже обеспечивает контентом все образовательные учреждения Владимирской области. Для учителей и школьников – от первого до одиннадцатого классов – «Ростелеком» создал обширную электронную медиатеку. В неё вошли десятки тысяч цифровых источников. Уверена, и родителям оценят новые возможности: все книги для внеклассного чтения – в одном планшете. Бери в отпуск – и читай».

Электронные учебники невозможно скопировать: только получить на определённый период. Индивидуальный доступ к материалам возможен только с закреплённого за каждым учащимся компьютера или мобильного устройства. Пособиями можно пользоваться как через интернет, так и оффлайн. Контент «Информационно-библиотечного центра» и сама система соответствуют нормам законов о соблюдении авторских и смежных прав и о защите персональных данных.

Оксана Милованова, директор школы № 13 г. Калуги:

«Переход на электронные учебные пособия для нашего IT-лицея – логичный шаг, поскольку цифровые источники информации – это, как минимум, удобно. Теперь ученикам помимо текстовых документов доступны аудио- и видеофайлы, перекрёстные материалы из других пособий и энциклопедий. А ещё электронные учебники не нужно носить в портфеле, который станет теперь намного легче. Наши учителя легко освоили работу с цифровым контентом, и дети отлично справляются. Думаю, что с новым цифровым сервисом интерес к учебе вырастет».

Апробация электронного образовательного контента является совместным проектом Управления образования города Калуги и ПАО «Ростелеком». Для четырех школ города она продлится в экспериментальном режиме до конца 2018 года.

Цель апробации – мониторинг эффективности использования электронного контента в образовательном процессе. Успешное использование учебной литературы в школах позволит принять решение о распространении опыта на всю территорию Калуги.