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«Ростелеком» предложил сэкономить на мобильной связи

17.09.2018 11:30 0 122
«Ростелеком» предложил сэкономить на мобильной связи

«Ростелеком» предоставил абонентам в Центральной России возможность сэкономить. Благодаря специальному предложению «Мобильная программа» абоненты смогут бесплатно пользоваться услугами мобильной связи от провайдера. Для получения 100% скидки, необходимо подключить услугу «Домашний интернет» или пакет «Домашний интернет + Интерактивное ТВ» по специальным тарифам.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Это уникальный шанс бесплатно пользоваться одним из основных сервисов «Ростелекома». Причём номер, изначально выбранный для получения скидки, можно сменить в любой момент, не прервав при этом участия в Программе. И совершенно не обязательно, чтобы владельцем мобильного номера был тот человек, на которого оформлен лицевой счёт по услугам «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». Просто подключите к программе телефон кого-то из своих близких и избавьте его от необходимости платить за мобильную связь. Главное, чтобы этот номер принадлежал нашей сети и был зарегистрирован в то же регионе, где активировано спецпредложение».

Для удобства абонентов регистрация номера доступна из Единого Личного кабинета абонента, а условия участия подробно представлены на сайте компании. При соблюдении правил Программы скидка предоставляется, начиная уже со следующего месяца после регистрации. Принять участие в акции можно до 31 декабря 2018 года.

В акции участвуют тарифы «Домашний Интернет 100 Мбит/с (2016)», «Домашний интернет 200 Мбит/с (2015)», «Домашний Интернет GPON 2016», «Домашний Интернет GPON 2017» и «Домашний Интернет GPON 500», а также тарифные планы на мобильную связь «Суперсимка M» и «Суперсимка L».


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Тэги: ростелеком

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