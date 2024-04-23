В Башкирии из головы мужчины вытащили отвертку

Операцию провел местный нейрохируг. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Мужчина крайне плохо себя чувствовал. После обследования выяснилось, что отвертка попала по мозжечку, но чудом не повредила крупные сосуды.

Врач спасал пациента около часа. Операция прошла успешно.

Позже стало известно, что травму он получил в бытовой ссоре.