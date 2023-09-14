Российскую актрису Рамилию Искандер задержали с 2 килограммами наркотиков

Известную российскую актрису Рамилю Искандер задержали в ее доме в поселке Марушкинское, где при обыске были обнаружены 2 килограмма мефедрона и небольшая доза кокаина.

По сообщению издания Baza, после допроса актриса была отправлена под стражу, а на нее возбуждено уголовное дело по части 5 статьи, связанной с производством, сбытом и пересылкой наркотиков.

Известность Рамиле Искандер принесла ее роль Марии Темрюковны, жены Ивана Грозного, в фильме «Царь». Кроме того, она прославилась своими озвучками голливудских звезд, включая Скарлетт Йохансон в «Вики Кристина Барселона», Холли Берри в «Джон Уик 3» и Мишель Уильямс в «Веноме».