В Калужской области прогнозируют солнечную погоду

В воскресенье, 31 октября, в Калужской области ожидается солнечная погода.

Утром температура воздуха составит около +5 градусов, днем – до +11, вечером – в районе +8.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 5 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

31 октября православная церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Луку.

По народным приметам, если на Луку нет снега, то и зима придет нескоро. А если снег уже лежит, то всю зиму будут метели.

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