В Калужской области прогнозируют резкое потепление
Во вторник, 26 октября, в Калужской области ожидается потепление.
Если утром температура воздуха будет находиться в районе нуля, то днем – до +8.
Существенных осадков не ожидается. Порывы ветра – до 6 м/с.
Во второй половине недели в Калуге воздух днем будет прогреваться до +12.
По народным приметам, если облака быстро бегут с юга - к непогоде, порывистому ветру. Солнце восходит из-за туч - к перемене погоды. Облака красного цвета - к дождю.
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