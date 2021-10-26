В Калужской области прогнозируют резкое потепление

Во вторник, 26 октября, в Калужской области ожидается потепление.

Если утром температура воздуха будет находиться в районе нуля, то днем – до +8.

Существенных осадков не ожидается. Порывы ветра – до 6 м/с.

Во второй половине недели в Калуге воздух днем будет прогреваться до +12.

По народным приметам, если облака быстро бегут с юга - к непогоде, порывистому ветру. Солнце восходит из-за туч - к перемене погоды. Облака красного цвета - к дождю.

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