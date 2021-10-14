МЧС предупреждает о сильном дожде в Калужской области 14 октября

Ночью и днем в четверг, 14 октября, в Калужской области ожидается сильный дождь. Об этом сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу и отложить поездки на транспорте.

Температура воздуха 14 октября в Калуге будет находиться в районе +8 градусов. Возможны порывы ветра со скоростью до 6 м/с.