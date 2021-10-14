В Калужской области прогнозируют дождливую погоду

В четверг, 14 октября, в Калужской области ожидается пасмурная погода. В течение всего дня возможен дождь.

Температура воздуха и утром, и днем, и вечером составит около +8 градусов.

Влажность воздуха в Калуге – выше 90%, порывы ветра – до 7 м/с.

14 октября православные христиане отмечают большой праздник - Покров Пресвятой Богородицы. В народе этот день был праздником урожая и окончанием сельскохозяйственного года. Кроме того, праздник считался началом зимы. Существовала даже такая поговорка: «на Покров до обеда - осень, после обеда - зима».

По народным приметам, какая погода стоит сегодня - такой будет и вся зима.