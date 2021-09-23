МЧС предупреждает о резком усилении ветра в Калужской области 24 сентября

В пятницу, 24 сентября, в Калужской области ожидается резкое усиление ветра. Вместо порывов в 2 м/с в городе будет дуть юго-восточный ветер с порывами в 13-18 м/с. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС. Министерство также начало рассылку СМС с таким текстом.

Температура воздуха будет находиться в районе +10 градусов. Возможен дождь.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.