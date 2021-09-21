В Калужской области прогнозируют затяжные дожди
Во вторник, 21 сентября, в Калужской области сохранится дождливая погода.
Температура воздуха утром составит около +7 градусов, днем – до +10.
Осадки в Калуге возможны в течение всего дня.
Влажность воздуха превысит 90%, порывы ветра – до 4 м/с.
21 сентября православные празднуют один из двенадцати главных церковных праздников - Рождество Пресвятой Богородицы.
По народным приметам, если стоит теплая погода, то ближайшие месяцы будут ясными и погожими, а дождь — к ненастной и холодной погоде.
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